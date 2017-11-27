與余筱萍較勁 吳沛憶：選舉不是選裙帶關係

2017-11-27 19:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在台北市中正萬華議員選舉人選大爆炸，前民進黨立委余天將派女兒余筱萍爭取提名，近日也帶著余筱萍地方活動同台高歌、拜託催票。余筱萍挾父親「明星光環」，將與同樣有意爭取該選區提名的前民進黨發言人吳沛憶、立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政等人展開競爭。吳沛憶表示，民主選舉是在選專業能力和服務熱忱，努力加強自己最重要，「民主的選舉選的不是裙帶關係。」

吳沛憶表示，新人參選首先要趕快向大家介紹自己，提供充分資訊，交由選民評判，然而她在地方跑活動時，最常被問的問題卻是「妳是誰的女兒？」她從事政治工作以來，從來沒有人會在工作領域問她「妳是誰的女兒？」她一時不知如何回答，只能笑笑回答「沒有耶！我自己出來的！」

此外，針對媒體報導，被視為「英系」的吳沛憶及前民進黨發言人張志豪都投入地方議員選舉，但兩人看板未掛上與民進黨主席、總統蔡英文合照，被解讀與蔡總統「切割」。對此吳沛憶反駁，「看不懂這與切割有什麼關係」，民進黨內初選是由中央黨部舉辦，初選期間黨主席必須要中立，不能公開挺特定候選人，歷來都是如此。

吳沛憶強調，「民主的選舉選的不是裙帶關係」，她研究所畢業後進入小英教育基金會，人生第一份工作的老闆就是蔡英文，進入民進黨中央黨部工作起，黨主席也一直是蔡英文。2016年總統大選期間，她擔任蔡英文總統競選總部媒創副主任。這些都是她清楚寫在傳單上的簡歷，何來切割之說？