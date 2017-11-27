11校大學生推轉型正義 蔣家銅像與命名空間退出校園

2017-11-27 16:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕前總統蔣中正、蔣經國領導時期，台灣大專校院多配合，興建許多兩人的銅像，或將樓房、禮堂以「中正」來命名等，為了推行轉型正義，有11所大學的學生串聯，要在校內會議推動「轉型正義」議案，並呼籲教育當局不該置身事外，應協助校園轉型正義推動。

「大學法改革陣線」總召朱晏辰表示，轉型正義是處理民主化後對過去獨裁政府實施的不正義行為進行彌補，清除威權遺緒，但多數大學轉型正義多由學生發起，然而學生言論與自由常遭壓迫，導致潑漆等激烈手段來聲張訴求，因此目前大家彼此串聯，已有師大、北商、輔大、政大、東吳、中興、嘉義、陽明、交通、成功、中山共11校，要共同推動。

中山大學學生會長許世馥表示，若對威權遺跡選擇沉默、不討論、甚至默認，不僅是威權延續，不符合大學基本教育精神，也與民主社會背道而馳，目前已在校內透過提案，促成銅像處理委員會，接下來將透過短講、辯論、公聽會、公民咖啡廳等活動，來討論銅像去留。

政治大學學生會長白嘉家說，政大作為人文大學，也是曾經的黨校，雙重身分更有社會責任與使命來反省威權體制，去年已透過學生代表提案，將拆除校內兩座銅像，卻遭校方拖延，如今決議先拆一座，但拆哪座、怎麼拆，還是被各種理由延宕，今年是二二八事件60年，「校園的轉型正義真的不該再拖了」。

10多名學生為此今天衝到教育部門口舉牌，呼籲教育當局也不該置身事外，要落實轉型正義，更呼籲行政院長賴清德等要趕緊推動促轉條例，讓銅像走入歷史。

面對學生，教育部學生事務及特殊教育司科長廖雙慶也表示，尊重校園民主與大學自治精神，現有的銅像、圖騰等，都將尊重各校採民主程序處理，以理性思辨、良性溝通來進行，同時建議學校從言論自由、人權法治、公民教育等觀念，來進行校園內的轉型正義。