民進黨勞基法表決輸在野黨 柯建銘：對民進黨來說是警訊

2017-11-24 12:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院衛環委員會昨初審《勞動基準法》修正草案，表決輸給在野黨。擔任召委、主持會議的綠委林靜儀今天受訪坦言，昨天的狀況是大家太散漫。民進黨團總召柯建銘則說，對民進黨來說是警訊，有一些疏忽，包括有忘記簽名等等，「我們就認了！」但是會重新約束清楚。柯建銘也說，昨天委員會結束後，有跟行政院長賴清德通電話，賴清德也能諒解。

立法院衛環委員會昨初審攸關放寬一例一休彈性的《勞動基準法》修正草案，民進黨在立院審查時表決輸給在野黨，使得「勞基法」修法能否再明年元旦前通過上路出現變數。

林靜儀說，昨天很多委員在場內堅守到底，大家也發現一件事，明明甲動應該出現的人數是確定的，卻出現這種這種「一個失誤就出包」的狀態。

林靜儀以自己過去的職業比喻表示，身為一個外科醫師，要去開一台刀，不能因為不喜歡、會被中傷、會很狼狽，就不開刀。

民進黨團總召柯建銘受訪時表示，昨天確實在委員會結束後跟賴清德通電話，賴清德他能諒解，他也跟賴說，事緩則圓，程序不完整，反而不好，一直衝突也不好，該讓的民進黨都讓了，時代力量徐永明在那邊佔一天，國民黨說要充分發言也沒關係，重付表決我們也讓了。

柯建銘說，既然要求加開3場公聽會，下週換蔣萬安去排，回來就換民進黨來審，希望大家講話不要前言不對後語。

被問到林靜儀說「昨天動員有點散漫」，柯建銘回應，「昨天對我們來說是警訊，我們要承認，有一些疏忽，包括有忘記簽名等等，我們就認了嘛，我覺得我們再重新約束清楚，我們內部會反省改進。」至於是否處分？柯建銘說，這是我們內部的事情，不宜在這邊講。