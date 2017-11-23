民進黨新人初選民調加權10％ 彰縣選對會說話了…

2017-11-23 22:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨中央黨部為了鼓勵年輕人投入基層選舉，首次參選的新人、35歲以下青年及外國籍人士歸化台灣，在爭取黨內提名時，初選民調可加權10％，這個中央作為，彰化縣黨部選舉對策工作小組委員會（簡稱選對會），考量都會型態選票型態的不同，建議交由彰化縣黨部搜集各縣市作為，擇期討論暫緩執行。

彰化縣選對會8名成員，除了縣長魏明谷，還包括3位現任立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠，以及彰化市長邱建富、鹿港鎮長黃振彥、民進黨彰化縣議會黨團總召的縣議員尤瑞春、企業家代表的中央執行委員許西彬，選對會今天在縣黨部召開會議，討論明年彰化縣基層選舉策略。

8人中，魏明谷請假未出席，其他7人參會，會中，對於選對會在選舉中扮演的角色，邱建富、陳素月、尤瑞春都一致同意，選對會只是一個幕僚單位，決策單位還是縣黨部執委會，明年選舉提名人選，選對會只有建議權，沒有實質的執行權和決定權，最後提名人選，回歸彰化縣黨部執委會。

邱建富說，會中，大家對鄉鎮長和縣議員提名辦法提出討論，有關新人、青年人及外國人士歸化台灣，參加黨內縣議員提名初選民調加權10％，這在六都都會區或許可以鼓勵青年人投入選舉，彰化縣屬於社區型城鎮，適用在都會區的遊戲規則，在社區型未必適用，何況，大選計票辦法不可能因為新人或青年人，就給予加權計票的優勢，如果因為身分不同而給予民調加權計分，將造成不公平的競爭局面。

尤瑞春說，在一個多小時的討論會議中，除了縣議員新人民調加權計分未達成共識之外，對於鄉鎮長提名辦法做出部分決議，現任鄉鎮長可獲優先提名，但有司法官司在身者將無法獲得提名，而縣議員就沒有現任優先提名的優勢，都要接受黨內民調初選機制的歷練。

陳素月、黃秀芳也說，新人年輕人民調加分，出自中央好意，選對會委員意見不一，在沒有結論下，請縣黨部參酌其他縣市作法，擇期再討論。