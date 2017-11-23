趙天麟指慶富背後掏空集團為港商 應立即聲押陳慶男父子

2017-11-23 15:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委趙天麟今表示，慶富董事長陳慶男無視自己被告身分，公然在政論節目上將偵查中案件細節曝光，不僅公然說謊、避重就輕地混淆公眾視聽，還有與熊光華等人空中串證之虞，呼籲檢方立刻聲押陳慶男，確保案件真相水落石出。

趙天麟今與高雄市議員參選人林智鴻共同召開記者會。趙天麟表示，據他掌握的資料顯示，慶富背後的掏空集團就是2013年成立的香港慶達（QD partners）公司，該公司成員橫跨韓國、香港、中國、馬來西亞及台灣。

趙天麟指出，慶達本身是金融管理顧問公司，投資項目集中在遊樂園、健康照護、食品飲料等領域，卻以提供慶富金融顧問服務名義進入造船業，協助慶富以低價搶標海巡署28艘百噸級巡防艇37億4200萬、以小博大拿下海軍獵雷艦6艘352億9318萬，以及基隆海科館OT加15億元等標案。

趙天麟表示，媒體曾報導，慶富透過QD執行長Alex Yang的第三方英屬維京群島（BVI）紙上公司AZ，匯款給美商洛克希德馬丁公司，原先應轉出1256萬美元，洛馬最終卻只收到856萬美元。

趙天麟說，其中差額400萬美元合理懷疑就是流向QD，或其核心成員，中飽私囊或轉投資於該公司在各地的投資標的。趙天麟形容，QD的行為無疑就是「利用慶富掏空國庫、再藉洗錢掏空慶富」。

林智鴻則出示QD組織樹狀圖解釋，陳偉志為Alex Yang的合夥人，QD的核心成員多是上述慶富得標造艦案的要角，並兼具紙上公司負責人等多重身分。他並質疑，陳偉志勾結Alex Yang以QD公司做為掏空平台，而該集團成員以「一套人馬、多塊招牌」方式在進行五鬼搬運。

趙天麟痛批，慶富承接海巡署或海軍獵雷艦、海科館等，都發生在QD成立之後，要承造海軍艦艇是假的，最終目的是將國家的經費五鬼搬運、洗出海外；他呼籲，檢方應立即聲押陳慶男及陳偉志，並徹查QD公司的金流來源。

相關影音