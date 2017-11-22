力拚2018議員選舉！ 時代力量第1波提名54選區

時代力量2018縣市議員選舉第一波，含括全台18縣市共計54選區。（圖擷取自時代力量臉書）

2017-11-22 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量中央黨部今天公布2018縣市議員選舉第一波提名選區，總計對18個縣市、共54個選區進行提名。

時代力量祕書長陳惠敏表示，時代力量為一個獨立政黨，會負責任規劃一份2018選舉的最佳提名名單，所有選舉相關作業不受其他政黨影響，提名、面談等工作陸續進行；而此次公布僅是第一波，第二波持續評估進行中。

陳惠敏表示，時代力量按照自己的節奏、規劃，逐步對2018年縣市議員選舉做最充足的準備，目前區域是初步完成規劃人選的地方，希望明年1月完成第一波提名人選、明年春天完成所有提名相關作業。