力拚2018議員選舉！ 時代力量第1波提名54選區

時代力量2018縣市議員選舉第一波，含括全台18縣市共計54選區。（圖擷取自時代力量臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量中央黨部今天公布2018縣市議員選舉第一波提名選區，總計對18個縣市、共54個選區進行提名。
時代力量祕書長陳惠敏表示，時代力量為一個獨立政黨，會負責任規劃一份2018選舉的最佳提名名單，所有選舉相關作業不受其他政黨影響，提名、面談等工作陸續進行；而此次公布僅是第一波，第二波持續評估進行中。
陳惠敏表示，時代力量按照自己的節奏、規劃，逐步對2018年縣市議員選舉做最充足的準備，目前區域是初步完成規劃人選的地方，希望明年1月完成第一波提名人選、明年春天完成所有提名相關作業。
台北市（5）：第一選區（北投區、士林區）、第二選區（內湖區、南港區）、第三選區（松山區、信義區）、第四選區（中山區、大同區）、第六選區（大安區、文山區） 新北市（6）：第二選區（林口區、五股區、泰山區、新莊區）、第三選區（蘆洲區、三重區）、第四選區（板橋區）、第五選區（中和區）、第七選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）、第八選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區） 桃園市（4）：第一選區（桃園區）、第三選區（八德區）、第七選區（中壢區）、第八選區（平鎮區） 台中市（6）：第六選區（西屯區）、第七選區（南屯區）、第八選區（北屯區）、第十選區（中區、西區）、第十一選區（東區、南區）、第十三選區（大里區、霧峰區） 台南市（3）：第六選區（安南區）、第七選區（永康區）、第十選區（東區） 高雄市（4）：第四選區（楠梓區、左營區）、第七選區（三民區）、第九選區（鳳山區）、第十選區（前鎮區、小港區） 基隆市（1）：第五選區（安樂區） 新竹市（3）：第一選區（東區）、第四選區（北區）、第五選區（香山區） 新竹縣（1）：第一選區（竹北市） 苗栗縣（2）：第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮）、第五選區（頭份鎮、三灣鄉、南庄鄉） 彰化縣（3）：第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）、第二選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）、第四選區（員林鎮、大村鄉、永靖鄉） 雲林縣（3）：第一選區（斗六市、莿桐鄉、林內鄉）、第三選區（虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉）、第四選區（西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉） 嘉義市（2）：第一選區（東區）、第二選區（西區） 屏東縣（2）：第一選區（屏東市）、第三選區（潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉） 宜蘭縣（2）：第一選區（宜蘭市）、第六選區（羅東鎮） 花蓮縣（4）：第一選區（花蓮市）、第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）、第六選區（平地原住民）、第七選區（平地原住民） 台東縣（2）：第一選區（臺東市、蘭嶼鄉）、第三選區（東河鄉、成功鎮、長濱鄉） 澎湖縣（1）：第一選區（馬公市）
時代力量2018縣市議員選舉第一波提名選區如下：
台北市（5）：第一選區（北投區、士林區）、第二選區（內湖區、南港區）、第三選區（松山區、信義區）、第四選區（中山區、大同區）、第六選區（大安區、文山區）
新北市（6）：第二選區（林口區、五股區、泰山區、新莊區）、第三選區（蘆洲區、三重區）、第四選區（板橋區）、第五選區（中和區）、第七選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）、第八選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）
桃園市（4）：第一選區（桃園區）、第三選區（八德區）、第七選區（中壢區）、第八選區（平鎮區）
台中市（6）：第六選區（西屯區）、第七選區（南屯區）、第八選區（北屯區）、第十選區（中區、西區）、第十一選區（東區、南區）、第十三選區（大里區、霧峰區）
台南市（3）：第六選區（安南區）、第七選區（永康區）、第十選區（東區）
高雄市（4）：第四選區（楠梓區、左營區）、第七選區（三民區）、第九選區（鳳山區）、第十選區（前鎮區、小港區）
基隆市（1）：第五選區（安樂區）
新竹市（3）：第一選區（東區）、第四選區（北區）、第五選區（香山區）
新竹縣（1）：第一選區（竹北市）
苗栗縣（2）：第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮）、第五選區（頭份鎮、三灣鄉、南庄鄉）
彰化縣（3）：第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）、第二選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）、第四選區（員林鎮、大村鄉、永靖鄉）
雲林縣（3）：第一選區（斗六市、莿桐鄉、林內鄉）、第三選區（虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉）、第四選區（西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉）
嘉義市（2）：第一選區（東區）、第二選區（西區）
屏東縣（2）：第一選區（屏東市）、第三選區（潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉）
宜蘭縣（2）：第一選區（宜蘭市）、第六選區（羅東鎮）
花蓮縣（4）：第一選區（花蓮市）、第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）、第六選區（平地原住民）、第七選區（平地原住民）
台東縣（2）：第一選區（臺東市、蘭嶼鄉）、第三選區（東河鄉、成功鎮、長濱鄉）
澎湖縣（1）：第一選區（馬公市）