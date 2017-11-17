力保卸任總統禮遇金 王育敏竟扯內閣制日本、新加坡

2017-11-17 23:43

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今年6月底接連通過公、教、政務人員年金改革。民進黨立委劉世芳也提案修正「卸任總統副總統禮遇條例」，將禮遇金從25萬、18萬元大砍至8萬元。民進黨立委蔡易餘今天邀集協商，但國民黨立委王育敏反對到底，還扯日本、新加坡等內閣制國家的卸任禮遇金，因而草草散會。

蔡政府去年開始推動年改時，許多反年改人士大罵，何以總統、副總統卸任禮遇金高達25萬、18萬元？陳建仁副總統因而在今年1月20日上節目時表示，蔡英文曾說，以後禮遇條例就是領一般的公務員的退休金就好。民進黨立委劉世芳提案修法，將卸任總統、副總統禮遇金均砍至8萬元。

不過，前副總統連戰是領取「退職酬勞金」，包含18％優存在內，月領26萬餘元；未來年改上路後，將逐年減少至18萬元。

立法院司法及法制委員會於5月25日初審通過劉世芳版草案。共同提案的民進黨立委段宜康解釋，部長級的「退職酬勞金」在年改之後，最多只剩7萬6200元，將禮遇金砍至8萬元，已稍高於各種年金的天花板。

今天代表國民黨出席的王育敏表達反對立場。她說，這又不是終身俸，幹嘛與年金改革掛在一起？重要的是，要用什麼對待卸任國家元首？況且官方都未整理出各國元首的禮遇。

列席的行政官員表示，美國是每年20.57萬元美金，但卸任副總統沒有；韓國是現任總統95％的年薪，法國為每月5164歐元。

王育敏不滿指出，那日本呢？新加坡呢？

民進黨立委李俊俋反駁說，日本、新加坡都是內閣制國家，哪有什麼卸任總統禮遇。他說，這原本是終身俸，在國民黨執政時期改得不倫不類，重點是禮遇金的定位為何。

段宜康正要解釋時，王育敏不斷在旁碎念。段因此強調，他也是提案人，請王育敏尊重。他說，領取禮遇金期間並不能兼領退休金，等禮遇金結束後，就回到每個人員本的退休制度。

因王育敏強烈反對，蔡易餘只好宣布散會，送請立法院長蘇嘉全處理