一例一休後 勞動部：工時、加班減少 加班費、薪資增加

2017-11-17 20:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕勞動部新出爐的「勞動基準法週休二日新制施行及部分條文修正草案之影響評估」報告指出，在週休二日新制（一例一休）實施後，今年1月到8月，工時較前一年同期減少1.4小時、加班工時減少0.2％；每月總薪資增加2.41％、加班費增加7.41％。

勞動部報告指出，「勞基法」週休二日新制自2016年12月23日起陸續生效施行，目的為落實週休二日、縮減工時，使勞工獲得充足休憩；且為免勞資間合理運作空間，「週休二日」新制採「一日例假、一日休息日」作法，確保勞工有每年例假、休息日及國假共116日假日，也保有休息日加班的選項。

報告指出，勞動部採循序漸進的宣導、輔導、檢查及檢查後協助改善四大措施，並與熟悉產業運作的主管部會共同合作，協調整管理制度、確保勞工權益。

勞動部去年5月調查指出，84.6％已實施週休二日，約有663.3萬人，且主計總處去年8月統計顯示，1至8月工時平均為168.5小時，較前一年同期減少1.4小時，足見縮減工時成效已浮現。

報告說，為協助企業調適「週休二日」新制，勞動部與各地方政府、各部會辦理宣導、說明會，截至9月底，已辦理885場、對7.78萬家事業單位完成宣導，並發送自主檢視表給5.5萬家事業單位。

報告也說，為蒐集各界意見，今年6到9月間，共拜訪工會109家工會、33場，與資方團體座談11場；7月至9月間，於各地辦理5場公聽會，且於9月27日、28日邀集全國性勞雇團體、縣市政府、行政院各部會及專家學者，召開焦點座談會。

對於實施一例一休新制後的影響，勞動部指出，據主計總處統計，今年元旦起實施新制後，1到8月與前一年同期相較，平均每人每月總薪資增加2.41％、加班費增加7.41％，正常工時減少1.4％，加班工時減少0.2％。

報告指出，根據勞動部調查顯示，在新制實施後，實施週休二日的勞工，從69.9％上升至84.6％，增加幅度為14.7％，其中增加幅度較高的行業別，為住宿餐飲業的23.6％、其他服務業的20.1％及醫療保健及社會工作服務業的20％，且有事業單位規模越小，週休二日增加幅度越高的傾向，

報告顯示，今年5月的調查顯示，因新制因素，整體工作時間減少的有18.5％、加班減少的有16.8％、休息日加班時數、加班費減少的，分別是14.6％、11.5％。