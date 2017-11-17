立委爆陳慶男透過熊光華向府喬聯貸 要馬吳「踹共」

2017-11-17 12:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委王定宇今指出，總統府前副秘書長熊光華在2015年12月14日分別邀請時任臺灣銀行總經理蕭長瑞、行政院前秘書長簡太郎入府會面，後來便發生蕭長瑞辦公室關切台銀參與慶富聯貸案額度一事，簡太郎也召開秘密會議；王定宇表示，熊光華與蕭、簡會面都是為了慶富案，質疑「熊光華是慶富在總統府窗口」，授意熊光華的前總統馬英九、前副總統吳敦義應盡快出面說明。

慶富詐貸案引發藍綠互咬，國民黨團緊咬蔡政府高層施壓國防部，讓國防部提前放水支付慶富24億款項，民進黨團則質疑慶富在得標前密集入府拜會高層，陳慶男父子並透過總統府前副秘書長熊光華「疏通」205億的聯貸款項。

民進黨立委王定宇今再爆，直指2015年12月9日熊光華與陳慶男父子、慶富財務顧問黃高明見面後，便在12月14日找了前副總統吳敦義辦公室主任、時任臺灣銀行總經理蕭長瑞、行政院前秘書長簡太郎入府會面，替慶富張羅參與聯貸的銀行。

王定宇說，蕭長瑞在與熊光華會面後，指示辦公室打電話關切承辦聯貸的銀行行員，之後台銀參與聯貸的額度，便由原先不參與，轉為3億、最終提高到10億；王定宇並轉述承辦人員接獲的指示為「這是總經理的意思」。

王定宇質疑，簡太郎是慶富在行政院的窗口，熊光華則負責在總統府聯絡，直指兩人背後授意的高層，不是馬英九、就是吳敦義，呼籲檢調應盡速查明。