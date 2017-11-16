柯P送大禮！北市私幼3、4歲補助加碼每學期1萬3500

2017-11-16 14:53

〔記者郭安家／台北報導〕為了弭平北市公私立幼兒園學費差異，北市府預計編列1.49億元預算，補助就讀私立幼兒園4歲專班孩子每學期5000元補助。台北市長柯文哲今下午於議會市政總質詢，面對市議員陳政忠提案私幼3、4歲專班每學期補助提高為1萬3500元，柯文哲阿沙力回應「YES」，可於明年9月1日實施，但他要設定排富條款、退場機制。

柯文哲表示，該社福政策大原則是沒問題，但一定要設排富條款、戶籍限制，且僅限於北市幼稚園、父母要共同設籍北市；但他數度強調，該補助退場機制一開始就要講清楚。

談到退場機制，柯文哲說，補助學費目的是要彌補非營利幼兒園、公立幼兒園與私立幼兒園的學費差異，但到一個程度，要將私立幼兒園轉型往非營利幼兒園，但制度設計要更細緻一點。教育局長曾燦金認為，如北市公私立幼兒園比例達到7成的隔一年，補助即可退場，預計112學年度退場。

北市府預計明年9月1日起，就讀私立幼兒園4歲專班一般生每學期補助5000元、低收入戶則補助7000元。但陳政忠提案，私幼4歲專班補助金提高為每學期1萬3500元，預估要3.23億元預算、嘉惠1萬3400人；至於私幼3歲專班，一般生也每學期補助1萬3500元，預計要2.38億元，他認為經費可由教育基金支出，對於1萬3500元方案，柯文哲回應「Yes！」

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