柯文哲反質詢惹火藍綠 議長嗆：你不可以鬥議會！

台北市長柯文哲（右）在市議會備詢時反質詢，議長吳碧珠今天回嗆別來鬥議會。左為副市長陳景峻。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-11-15 16:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會昨天市政總質詢議程，市長柯文哲答覆市議員周柏雅詢問「雙城論壇」講稿疑雲，火藥味十足，還說「今天到此為止」，讓質詢提早結束。市議員今下午於大會要求柯文哲道歉，議長吳碧珠隔空譴責柯文哲不尊重議會，還回敬說要「挑起戰火」的話，那市長負完全責任；並用台語說「你（柯）不可以全省鬥透透，來鬥透議會！」

市議員吳世正表示，行政向立法部門負責是基本ABC，柯文哲已多次在備詢時坐下不答覆，抓頭、抓癢、抓身體，反正抓個不停，就是不講話、能躲就躲、能撐就撐；甚至自己講過的話都可以吱吱嗚嗚、不太記得到底怎樣，一直規避市長應負的答詢責任。他提到，柯文哲日前還嗆市議員郭昭巖「這不是你的專業」、對市議員王世堅說「時間到了。」

吳碧珠起初還說，還原昨天開會狀況，是因市長無法提供資料給周柏雅，所以周柏雅說「就到此為止」，後來當時主席副議長陳錦祥裁決休息，質詢時間即挪到周五市政總質詢最後一天下午。

不過，周柏雅澄清，「今天到此為止」這句話由柯文哲先講出來的，他才對主席說，「我們就尊重市長意思，質詢到此暫時告一段落。」吳碧珠聽了直說，這句話就不對、「犯了兵家大忌」，如同柯文哲沒有職權對王世堅說「時間到了」，這是主席的權責，「希望市長聽進去，府會關係要好，你（柯）自己本身要好好做休養、要準備一下。」

市議員李慶鋒發難說，柯文哲不尊重議員法定職權、黨團、議會整體，議員向選民負責，不一定要讓黨或黨團指揮，但昨天也「反質詢」周柏雅，問議會民進黨團「要不要處理」，這非常不尊重民進黨團、甚至羞辱黨團，「他（柯）忘了自己是無黨籍市長，他不是民進黨籍市長耶！」要求副市長鄧家基嚴肅傳達。

吳碧珠回應，「最近發生很多問題事情，事實上我自己也覺得非常不舒服」，如處理違建，議員協調會每個名字、案件都登記於電腦裡，市長不要以威脅語氣公布名單、對付議會，一副「誰怕誰」；吳碧珠還說「你（柯）不可以全省鬥透透，來鬥議會！議會是監督立法機關，不是要被你（柯）羞辱的地方」、「府會關係如果你要決裂挑起戰火話，那市長自己負完全責任，議會就好好做好監督角色。」