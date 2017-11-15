挺王端仁 5高議員：不要被國民黨金蟬脫殼的劇本騙了

5位高市議員召開記者會，聲援辭職的海洋局長王端仁。（記者葛祐豪攝）

2017-11-15 12:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市海洋局長王端仁因協助慶富造船，取得興達港造船廠用地而下台，5位高雄市議員今召開記者會，聲援積極招商的王端仁，強調「不要被國民黨金蟬脫殼的劇本給騙了」。

市議員鄭光峰指出，王端仁去年10月7日會晤慶富副董陳偉志，當時共有高雄市海洋局楊姓科長、陳姓技正、陳姓秘書，及漁業署3位官員同行，如果真的是喬事情，不必找那麼多官員隨同。

鄭光峰說，王端仁就任局長後求好心切，積極招商，這次是「雞婆過頭」。

鄭光峰指出，漁業署和高市海洋局是站在協助政府國艦國造，和招商活化興達港立場上，和慶富討論土地取得方式。漁業署最終採「公開標租」，沒有逕予出租，也沒有圍標或綁標等不法情事。

岡山地區在地的議員高閔琳指出，興達港閒置19年，遭監察院糾正與媒體批評，但土地主管機關是漁業署，市府希望促進地方發展，積極招商，王端仁出席表達意見，卻被抹黑成喬地，國民黨還將獵雷案牽扯到興達港土地。

議員李柏毅表示，高市府從來沒有和慶富集團簽過MOU（合作備忘錄）和土地使用同意書，看時序可以知道，103年9月19日國防部第四次公開招標，103年9月26日就截止投標。慶富卻是在10月13號才發函請求市政府協助，投標資料早就送進國防部了，爆料連最基本的時間順序都錯誤。

李柏毅呼籲國民黨有心人士，勿栽贓嫁禍、模糊焦點。獵雷案與聯貸案都是國民黨中央執政時期，在馬英九前總統任內通過。國民黨想拿一份粗糙的劇本，亂打泥巴戰，誤導調查方向。

議員何權峰表示，王端仁相當有才幹，任內修改養殖登記自治條例，打造亞洲最大的國際海洋遊艇展、推動產銷履歷等，這樣一位勤跑基層、照顧漁民的首長請辭，是高雄市的損失。