施政滿意度77％ 民調：竹市長林智堅領先藍營4參選人

新竹市長林智堅在今天趨勢民調百里侯之爭的民調結果獲得77%的滿意度，且民調結果都贏過藍營其他4個參選人。林智堅上任近3年也獲得高支持度。（記者洪美秀攝）

2017-11-14 17:32

［記者洪美秀／新竹報導］根據趨勢民調今天最新出爐的民調顯示，新竹市長林智堅上任三年來的表現，有77.7％的市民對他的表現感到滿意。而在2018的新竹市長選舉中，目前藍營浮出檯面表態參選的4人中，依據民調結果，如果2018新竹市長選舉是一對一藍綠對決，民調顯示現任林智堅都領先藍營的4人。

依據民調結果顯示，如果明年底的新竹市長選舉是一對一的藍綠對決，林智堅（63.3%） V.S 呂學樟（14.4%）、林智堅（59.9%） V.S 許明財（19.8%）、林智堅（62.6%） V.S 林耕仁（11.6%）、林智堅（64.4%） V.S 李國璋（10.7%）。

此外，藍營內的有意參選市長的人選中，依據趨勢民調結果，國民黨內打算參選明年底新竹市長的人，支持度最高的是曾擔任過市長的許明財，獲得28.1%。其次是林耕仁14%、呂學樟13.5%、李國璋5.1%。

民調提問中也顯示，有72.9%的新竹市民，看好林智堅會連任下一屆市長，值得關注的是，林智堅支持者的政黨傾向，有超過6成6，是偏藍的選民。

這份民調是趨勢民調在11月10日到11月11日，採用電話調查，隨機抽樣方式進行，調查對象是新竹市三個行政區內年滿20歲的一般民眾，共完成1081份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

針對趨勢民調的結果，市長林智堅表示，會繼續帶領市府團隊努力做好市政工作，用最好的建設回應市民的需求。

其他藍營的參選人則認為，此民調結果只是一時的，國民黨目前並未決定由誰參選新竹市長，才會出現林智堅民調較高的結果，只要國民黨團結推出能勝選的候選人，國民黨的支持者就會集中選票，贏回執政權。

新竹市長林智堅在今天趨勢民調百里侯之爭的民調結果獲得77%的滿意度，且民調結果都贏過藍營其他4個參選人。林智堅上任近3年也獲得高支持度。（記者洪美秀攝）