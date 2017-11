施政滿意度77％ 民調：竹市長林智堅領先藍營4參選人

新竹市長林智堅在今天趨勢民調百里侯之爭的民調結果獲得77%的滿意度,且民調結果都贏過藍營其他4個參選人。林智堅上任近3年也獲得高支持度。(記者洪美秀攝)

2017-11-14 17:32

[記者洪美秀/新竹報導]根據趨勢民調今天最新出爐的民調顯示,新竹市長林智堅上任三年來的表現,有77.7%的市民對他的表現感到滿意。而在2018的新竹市長選舉中,目前藍營浮出檯面表態參選的4人中,依據民調結果,如果2018新竹市長選舉是一對一藍綠對決,民調顯示現任林智堅都領先藍營的4人。

依據民調結果顯示,如果明年底的新竹市長選舉是一對一的藍綠對決,林智堅(63.3%) V.S 呂學樟(14.4%)、林智堅(59.9%) V.S 許明財(19.8%)、林智堅(62.6%) V.S 林耕仁(11.6%)、林智堅(64.4%) V.S 李國璋(10.7%)。

此外,藍營內的有意參選市長的人選中,依據趨勢民調結果,國民黨內打算參選明年底新竹市長的人,支持度最高的是曾擔任過市長的許明財,獲得28.1%。其次是林耕仁14%、呂學樟13.5%、李國璋5.1%。

民調提問中也顯示,有72.9%的新竹市民,看好林智堅會連任下一屆市長,值得關注的是,林智堅支持者的政黨傾向,有超過6成6,是偏藍的選民。

這份民調是趨勢民調在11月10日到11月11日,採用電話調查,隨機抽樣方式進行,調查對象是新竹市三個行政區內年滿20歲的一般民眾,共完成1081份有效樣本,在95%信心水準下,抽樣誤差為正負3.0個百分點。

針對趨勢民調的結果,市長林智堅表示,會繼續帶領市府團隊努力做好市政工作,用最好的建設回應市民的需求。

其他藍營的參選人則認為,此民調結果只是一時的,國民黨目前並未決定由誰參選新竹市長,才會出現林智堅民調較高的結果,只要國民黨團結推出能勝選的候選人,國民黨的支持者就會集中選票,贏回執政權。

