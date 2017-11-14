桃市議會殺紅眼 研考會預算遭刪除、擱置達20.8％

桃園市議會審查研考會預算，多次動用表決權，堪稱砲火隆隆。（記者謝武雄翻攝）

2017-11-14 13:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會定期會今天起審查明年預算，大會聯席會議首先審查研究發展考核委員會預算，雖然研考會預算僅9356.7萬元，但會場出現猛烈攻防，兩黨都發出甲級動員令，最後大會刪除公民參與費用234.2萬元、智慧城市委託研究95萬元、市民手冊1200萬元，另擱置415.4萬元，刪除的3筆預算，都經過兩黨激烈攻防，國民黨團以人數優勢表決過關，反對黨則是保留發言權，希望在二讀時翻案。

研考會被刪除預算共1529.2萬元，其中刪除公民參與費用234.2萬元、智慧城市委託研究95萬元、市民手冊1200萬元，分別由國民黨議員詹江村、謝彰文、梁為超所提，雖然民進黨議員提出擱置反制，大會必須先處理擱置案再處理刪除案，國民黨都以人數優勢先否決擱置案，然後再通過刪除案。

此外，大會也擱置研考會8筆預算，分別是創新提案審查費5.2萬元、參與式預算出席費24萬元、公共政策調查業務費用150萬元、參與式預算業務費74萬元、創新提案獎勵6.5萬元、替代役宿舍維修1萬元、六等七階約聘人員待遇66.6萬元、重大建設計畫績優人員出國89.1萬元，總計415.4萬元。

今天是預算審查首日，雖然研考會並非熱門單位，只是國、民兩黨黨團都發出甲動，連同無盟、綠黨議員出席率將近9成，使得首日預算審查顯得炮火隆隆，刪除連同擱置預算達1944.6萬元，占研考會預算20.8％。