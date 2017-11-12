大北門區後援會成立 顏純左：堅持走清流的路

台南市長參選人顏純左今舉行佳里、學甲、北門、西港、將軍5區後援會聯合成立大會，顏純左再次重申民主價值，堅持與賴清德院長走清流的路。（記者王涵平攝）

2017-11-12 15:02

〔記者王涵平／台南報導〕台南市長參選人顏純左今舉行佳里、學甲、北門、西港、將軍5區後援會聯合成立大會，顏純左再次重申民主價值，堅持與賴清德院長走清流的路。

佳里後援會會長黃憲清醫師、學甲後援會會長吳隆柏、北門後援會會長蘇其成、西港後援會會長林志鴻醫師、將軍後援會會長林婓文，與市議員侯澄財、蔡蘇秋金等地方各界踴躍出席，現場人氣沸騰。

侯澄財表示，選市長就像請僕人，選對人幸福一輩子，選不對人還要等4年才能換人，顏純左是清流充滿正氣、堅持公理，本來黨內初選從不介入，但顏純左這樣好的人才一定要為他站台；而某位參選人在新營的活動，給他掛榮譽會長也不會出席。

蔡蘇秋金說，此次議長選舉失利，顏純左馬上站出來說要辭掉主委的職務以示負責，令人相當佩服，且市長初選只有顏純左辭去副市長職務參選，顏純左是「公的」（正港男人）。

現場也播出賴清德院長唯一幫參選人說的話，顏純左強調，辦活動不用遊覽車到處動員，只有讓在地的鄉親自動自發地來參加；參選台南市長，是為了要無縫接軌賴清德市長規劃的建設，台南的所有市政只有他自己最了解，賴院長推薦的影片，是得到賴院長的認可。