「生命的溫暖戰歌」新書會 花媽到場為邱議瑩打氣

2017-11-11 17:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕天下文化出版立委邱議瑩所寫「生命的溫暖戰歌」，下午在高雄台鋁書店舉辦讀書分享會，高雄市長陳菊專程出席打氣，除分享許多趣事，也大力稱讚邱議瑩什麼都好，唯一缺點就是對另一半太溺愛。

立委邱議瑩2011年新婚不久，正忙著奔波立委選舉期間，被確診卵巢瘤第一期，前後經6次化療與5年追蹤，在2016年才由醫師宣布抗癌成功、完全康復。

恢復健康的邱議瑩熱情分享抗癌經驗與養生資訊，長期與癌友相互激勵，在丈夫李永得鼓勵下，提筆記述這段艱辛抗癌路，再由天下文化出版「生命的溫暖戰歌」，分享她一路勇敢抗癌的心情點滴。

今天的分享會由知名主播陳雅琳主持，陳菊、立委管碧玲、劉世芳、趙天麟，前內政部長余政憲等人均到場致意，現場座無虛席。

天下文化副總編輯吳佩穎表示，這本書至今已再版4次，累積賣出超過1萬本，很開心有這麼多讀者，一起分享這段勇敢的故事。

陳菊今天也難得透露許多趣事，包括李永得與邱議瑩開刀前夕突然造訪，她一度以為李永得對邱議瑩怎麼樣了﹖時任高市副市長的李永得住在市長官邸旁，但陳菊卻不知道他與邱議瑩戀愛﹗

陳菊還爆料被立委李昆澤「威脅」﹗因為李昆澤買了1百本邱議瑩的書，還虧她買得不夠，所以她決定追加到3百本，但買多少其實不重要，重要的是去體會邱議瑩的奮鬥歷程。