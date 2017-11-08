爆料解放軍2020年攻台 美研究員：文件未提平民保護

2017-11-08 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前指出，中國解放軍有計畫在2020年前佔領台灣的美國智庫研究員易思安（Ian Easton）今天抵台，他說，近2年，解放軍的計畫已做到占領台灣後的清理與統治等細節，不過，解放軍的一切文件中，從未提到平民生命財產的保護問題，令人憂慮。

根據《聯合報》報導，易思安這次是為了12月在台出版的新書《中共攻台大解密》來台。易思安說，2011年以前解放軍與攻台計畫相關的文件內容，許多寫到登陸之後就一片空白。

不過，在2011年後，解放軍就大幅更新攻台計畫，內容、時間、地點等資料越來越清楚，近2年甚至已經計畫到了佔台後的清理與統治。易思安說，在攻台相關文件中，甚至教導解放軍如何在台北進行巷戰以及在人口稠密區的作戰，不過，卻從未提到任何國際法、國際公約當中有關平民保護的內容。

易思安擔心，解放軍「基因裡面就把台灣視為敵人」，加之以這樣的養成教育，對於解放軍而言，維持現狀與主張分立都是敵人，台海若有事，後果將會非常可怕，危險程度絕對大於北韓或南海！

易思安的新書全名為《中共攻台大解密：1,000個轟炸目標，14個登陸的戰場，一年兩度的時機，以及台灣人民何去何從》，由即將上任的美國國防部助理部長薛瑞福撰寫導讀。他也獲邀到美國陸軍戰爭學院、五角大廈及日本演講。

易思安明天下午還將與前退輔會主委、前陸軍司令胡鎮埔、前國防部常次林於豹等人，參與「2020台海安全論壇」，討論解放軍發展、武力犯台可能，及我國的挑戰與機會等議題。