低收單親媽花17K買化妝品 議員怒斥引網友論戰

桃園市議員王浩宇在臉書表示，在百貨看見一名申請低收補助的單親媽媽豪花1萬7買SK-II，讓他很生氣。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-11-08 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕低收家庭因能護得政府不少的補助金，因此行為常常被拿來檢視，但桃園市議員王浩宇今（8）日在臉書上發言，表示在中壢SOGO百貨遇到一名花了1萬7000元買下化妝品的「低收單親媽媽」，「讓他高興不起來」，在臉書上訓斥：「你有沒有想過，你的孩子晚上可能沒飯吃？」

王浩宇在個人臉書上表示：「在中壢SOGO遇到上個月才用孩子沒飯吃為由申請1萬急難救助的低收單親媽媽手上提著一堆化妝品，一問之下才知道買了17,000元，實在是高興不起來。你有沒有想過，你的孩子晚上可能沒飯吃？」

但此番發言讓不少網友傻眼，紛紛留言：「你這樣的發言非常不得體也不道德。單親低收戶媽媽採購女人用的化妝品17000跟他小孩沒錢吃晚餐的關聯性在哪裡？你這樣說就像是批評她狠心不顧小孩沒飯吃，虛榮地去買化妝品。」、「我是覺得，法條規定是法條規定，法條規定他就是符合可申請低收入補助的標準的話，那他就是可以申請。如果議員覺得這其中有漏洞，那應該要去檢討法條標準、檢討審核方式是不是無法幫助到真正需要幫助的人，而不是拿著自己的話語權在這裡公審單一個案。」

但也有網友留言表示：「很多低收其實很有錢」、「唉...還有假低收入戶也很過分...，我曾經在中華電信任職，中華電信有發配給低收入戶免費的公用電話卡與固網半價等優惠，有次，我就看著一家人走進來，小朋友穿著限量的世足賽紀念T，爸媽的穿著也不便宜，進來要辦低收入戶方案...」

經過網友砲火連珠斥責後，王浩宇再發文解釋：「知道我為什麼生氣嗎？這個單親媽媽上個月才用孩子生病沒飯吃的理由申請到10000元的急難救助。現在買SK-II狂灑17000，合理嗎？」，也有網友詢問，會不會這名媽媽只是幫忙代購賺錢，王浩宇則回答：「我剛剛有跟她聊，她覺得很抱歉，但就是沒有辦法控制自己的花費。」