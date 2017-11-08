柯P出訪4次花800萬挨批 議員：鄭文燦2次就超過

2017-11-08 13:14

［記者陳昀／桃園報導］台北市長柯文哲去年被民進黨議員何志偉揭露，1年參訪4次、花費834萬公帑，是前市長郝龍斌同期2倍。但是桃園市議員舒翠玲、楊朝偉今天質詢指出，桃園市長鄭文燦1年多來出訪歐洲、美國，各花費520萬元、300萬元，酸他超越柯P成為排場王，鄭文燦答詢雖面露不悅，但會後仍上前向舒翠玲等人說明、解釋。

鄭文燦回應說，跟其他縣市首長相比，自己出國次數沒有特別多，出國經費的多寡牽涉到天數、團員數，但都有依照行政院主計總處要點辦理。秘書處長顏子傑則回應，「如果去年的核銷真有問題，那桃園市審計處可以關門了！」強調市府經得起檢驗。

舒翠玲等人指出，前苗栗縣長2011年出訪義大利，全團30人耗資301萬元，柯文哲去年出訪美國花費360萬元，都遭綠營批評，但鄭文燦兩次出訪都超越兩人。

舒翠玲質疑，自去年起鄭文燦有歐洲荷英法、美國2次大型出訪團，但行程都未上網公開招標，指定同一旅行社辦理機票；除了市府官員、職員共19人外，還外聘隨行攝影，這些錢還不包含翻譯、運費、禮品等費用。

「鄭文燦94狂啊！」舒翠玲酸說，她要封鄭文燦「3王」：排場王、燒錢王、目無法紀王，出國排場令人欣羨。

鄭文燦答詢時面露不悅地表示，審計處每年都會查核出國考察情形，前兩年都按條例辦理，市府並無缺失，今年也願意接受查核。

顏子傑解釋說，市府訪問團都符合出國要點及採購規定，未辦理公開採購，是依照主計總處修訂之「國外出差旅費報支要點解釋彙編」中的函示辦理，「2員以上之機關人員公務出國前往同一目的地，不論是否搭乘同一班機，如以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依國外出差旅費報支要點個別報支者，不適用政府採購法。」

顏子傑說，出訪行程都是府內各權責單位接洽安排、秘書處整合，旅行社僅代辦機票和部分住宿，且過去兩任縣長朱立倫、吳志揚也都採類似方法辦理。

他強調，經費使用會因為團員人數、天數及國家有所不同，以效益而言，歷次出訪確實有可以提升桃園市的國際可見度及建立友誼的成果。