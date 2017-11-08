獵雷艦案 週刊爆陳慶男動員「淡江幫」幫忙喬！

週刊報導指出，慶富董事長陳慶男在洽詢聯貸時，曾動員他的「淡江幫」出面幫忙喬，牽涉藍綠政治人物。（資料照，慶富提供）

2017-11-08 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案調查持續，週刊報導指出，慶富董事長陳慶男在洽詢聯貸時，曾動員他的「淡江幫」出面幫忙喬，牽涉藍綠政治人物，包括前財政部長李述德、綠營立委劉世芳、邱志偉也都曾提案開協調會，被認為在此案有給予慶富協助。

《壹週刊》報導，陳慶男為了避免獵雷艦聯貸案功虧一簣，由於他是淡江大學董事及菁英校友會會長，因此以「大學長」身分動員「淡江幫」藍綠政治人物幫忙喬，當中包括被立委黃國昌點名、和陳慶男很要好的李述德，李幫忙慶富與第一銀行董座蔡慶年喬聯貸案。

報導指出，李述德在當財政部長時一路提攜蔡慶年，讓蔡在兩年內一路順利升官，可能是這層關係，讓第一銀行最終同意承辦獵雷艦案聯貸。隨後其他公股銀行提出疑慮，因此當時的行政院秘書長簡太郎跳出來幫忙，二次出面幫慶富找公股銀行代表開說明會，簡太郎在聯貸案中扮演關鍵重要角色。

至於綠委劉世芳曾提案要求國防部「應盡一切可能措施，讓此案首艦之產權歸屬，屬於中華民國海軍」，劉世芳還要求海軍，不應輕易放棄獵雷艦，此舉引發海軍反彈，也讓外界質疑在幫慶富解套；邱志偉也曾要求農委會同意興達港促參案，並因慶富請託，針對獵雷艦技術性問題找來海軍和台銀開協調會。

針對週刊報導，劉世芳表示，提案原意是為了保障國家利益，討論過程有修改很正常，慶富是選區的大型企業，提出屢約爭議陳情，有聯絡軍方和工程會進行協調，最後她建議慶富自請律師以法律途徑解決。

邱志偉則說，興達港促參案是他支持朝觀光發展，反對慶富設造船廠，另外2015年7月31日慶富表示希望和軍方、台銀討論技術性問題，才由助理召開協調，席間有徵詢台銀聯貸的意願，最後台銀拒絕承接。