翻轉區域失衡 陳其邁喊「遷都高雄」

2017-11-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣是否要遷都？民進黨立委陳其邁今天在臉書發文，主張遷都高雄，用「大南方」戰略來翻轉區域失衡，緩解大台北地區負荷，他更舉其他國家遷都例子，強調紐西蘭、澳大利亞和巴西等國，均是為國土均衡發展整體考量而遷都，所以，首都遷高雄絕非空談。

陳其邁表示，中央長年政經發展過度集中北部，重北輕南導致人口不斷往北遷移，近3分之1人口集中在面積僅2457平方公里的台北盆地內，造成龐大人口壓力，導致交通擁擠、房價及物價高漲，認為大台北都市機能已然過度負荷，當前分散首都機能與人口有其必要性與急切性。

陳其邁舉例，紐西蘭、澳大利亞和巴西等國，都是為國土均衡發展整體考量而遷都，遷都高雄是中央政府具體宣示啟動區域均衡發展的企圖心。

陳其邁指出，高雄港位於亞洲環太平洋線上的樞紐，是台灣接軌全球及新南向的最佳城市，且高雄具有國際雙港（海、空）及四鐵 （輕軌、台鐵、地鐵、高鐵），遷都高雄更可以透過新南向，達成前進東南亞的布局。

陳其邁也點出高雄面積廣闊，且許多台灣關鍵產業的總部已逐漸落腳南台灣，遷都可以加速將高雄轉型為台灣第二個經濟與知識科技運籌中心，還能順勢帶動南台灣的經濟起飛。

陳其邁表示，希望遷都高雄最重要的意義，是政府改善南北差距、重視區域治理與均衡發展的關鍵行動，在未遷都前，可先將首都機能分散。經濟部、勞動部、環保署、交通部、農委會等重要部會應優先辦理南遷，尤其二級單位水利署、農糧署、漁業署等單位均以南部地區為業務大宗，更應苦民所苦貼近地方，優先搬遷。