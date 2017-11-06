一日雙塔經費惹議 柯P：我只負責騎腳踏車

2017-11-06 17:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲挑戰一日雙塔（從新北市富貴角燈塔騎到屏東縣鵝鑾鼻燈塔），30萬元經費來自世大運之友會，卻遭爆經費名目不清，柯文哲承諾將在一週內調查清楚，並稱，「我也很想知道那30萬花去哪了」。

台北市議會今舉行市政總質詢，市議員徐弘庭指出，市府同意世大運之友會以「世大運」名義成立協會，近千萬募款卻規避市府、議會監督，最誇張是，北市社會局回函表示「世大運之友會至今未贊助、捐贈、提供物資及金錢與市府各機關或世大運執委會辦理世大運活動」。

徐弘庭拿出資料痛批，一日雙塔經費來自世大運之友會，如果世大運之友會沒有贊助過市府活動，那「一日雙塔」到底算是市長私人行程還是公務行程？對此柯文哲無辜稱自己只負責腳踏車，其他不清楚，不過身上掛了一大堆世大運的宣傳LOGO，以為是公務宣傳；北市觀傳局長簡余晏則指是私人行程，同仁也都沒有請公假，但網友都很關注，惹得徐弘庭惱怒反嗆「關網友什麼事啊！」

徐進一步指出，前任市府秘書長蘇麗瓊曾公開承諾將公開世大運之友會帳目，卻到現在都沒有下文，要求柯文哲承諾會在一週內公開，並將相關爭議調查清楚。他也說，公務員服務法第18條明定，公務員不得利用視察調查等機會，接受地方官民之招待或餽贈，質疑柯文哲一日雙塔若是私人行程，是否違反法令，呼籲政風處即刻啟動調查。柯文哲則說回去會查清楚，他也搞不清楚，但議員說要查就查。

由於世大運之友會為駐日代表謝長廷擔任執行長，徐弘庭表示，既然蘇已辭職，是不是請市長讓謝長廷公布捐款項目，柯坦言自從謝長廷去了日本，已許久未見，徐反譏「自從他給了你三十萬之後就沒看過了，你就負責騎腳踏車，人家就負責捐款。」柯文哲最後說回去會查清楚，他也搞不清楚，但議員說要查就查。