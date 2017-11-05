體總反對單項協會直選 徐永明：某些人與國民黨牽扯甚深

體育總會4日召開臨時會員代表大會，決議不必遵照體育署開放直選的要求。（資料照，記者卓佳萍攝）

2017-11-05 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕先前體育署長林德福喊出「改革一次到位」，宣布開放各單項協會採取直選，但體育總會昨（4日）卻召開臨時代表大會，決議不必遵照「直選」的體育改革。對此，長期關心體育改革的立委徐永明批評，昨出席會議者包括前體委會副主委陳士魁、棒協理事長廖正井與籃協理事長丁守中等人，都與國民黨牽扯甚深，不禁讓人懷疑，「反對直選」只是想繼續寡占體育資源、圖利自我的一種手段而已。

徐永明表示，《國民體育法》修法後，反改革勢力屢屢爆出爭議，好不容易體育署長日前決定各單項協會改採直選，卻引發部分協會激烈反彈，還遭爆出體總會長張朝國率部分協會領導人親赴國民黨中央陳情商討，讓外界質疑「難道要借政治施壓阻礙體育改革？」。

徐永明批，體總昨天會議出席成員包含陳士魁、廖正井與丁守中等人，「這些人士都與國民黨牽扯甚深，有人還準備參選2018大選」，因此這些反改革的舉動不禁讓人懷疑「反對直選」，只是想繼續寡占體育資源、圖利自我的一種手段而已。呼籲不分黨派都該全力支持體育改革，別讓政治黑手繼續把持。