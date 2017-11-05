獵雷艦案究責 海軍現役3上將遭點名！

獵雷艦案究責，主持標案的國防部副部長蒲澤春（時任海軍副司令）、執行專案管制會議的李喜明與黃曙光3名海軍上將恐怕難辭其咎。（慶富提供）

2017-11-05 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院專案小組2日公布獵雷艦案調查報告，指出國防部有5大缺失，專案小組主要把矛頭指向履約未嚴加控管，媒體報導指出，主持標案的國防部副部長蒲澤春（時任海軍副司令）、執行專案管制會議的李喜明與黃曙光3名海軍上將恐怕難辭其咎。

獵雷案從2012年跨越4位海軍司令

根據《上報》報導，行政院公布調查報告，主要針對修改招標規範不合理與履約未嚴加控管進行檢討，除上述3名海軍上將有督導不周責任外，另外由於獵雷案從2012年起跨越董翔龍（退役）、陳永康（退役）、李喜明（現任參謀總長）與現任的黃曙光等4位海軍司令，且參與此案人員多達百人以上，國防部需要時間釐清行政責任。

「籌建獵雷艦案」由董翔龍核定

報導認為，「籌建獵雷艦案」是由已退役前海軍司令董翔龍核定，且獵雷案建案與確定以最有利標以及評選委員，都是在董翔龍任內確定，因此這部分董翔龍恐要負起最大責任。

至於確定慶富得標則是在前海軍司令陳永康任內，加上招標主要由時任副司令的現任國防部副部長蒲澤春進行，報導指陳永康與蒲澤春要負的行政督導責任不比董翔龍低。

目前立委已建議國防部對於行政疏失究責，外傳只要有蓋章的相關人員，無論階級高低，或是退役、現役都要究責到底，因此核定的前海軍司令董翔龍、陳永康以及現任副部長蒲澤春等人都將列入究責範圍。

此外報導提及，李喜明在海軍司令任內，對於專案管制中對專用造船廠進度大幅落後，卻未能積極有效改善與管控，恐應負起督導不周責任。至於現任海軍司令黃曙光雖是在慶富詐貸案發生後，但無論是行政責任或是履約督導的失能，都是要由現任司令概括承受，因此現役3位海軍上將蒲澤春、李喜明與黃曙光恐難辭其咎。

「籌建獵雷艦案」是由已退役前海軍司令董翔龍核定，且獵雷案建案與確定以最有利標以及評選委員，都是在董翔龍任內確定，因此這部分董翔龍恐要負起最大責任。（資料照，記者羅沛德攝）

國防部副部長蒲澤春。（資料照，記者朱沛雄攝）

國防部軍政副部長李喜明。（資料照，記者朱沛雄攝）