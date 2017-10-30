政院擬全面鬆綁「7休1」改「14休4」、可連上12天班

行政院擬全面鬆綁「七休一」規定，高層指出，未來勞工仍可在2週、14天中有2天例假和2天休息日，休假天數不受影響，最多可連上12天。（資料照，記者吳柏緯攝）

2017-10-30 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕「一例一休」修法深受勞工及企業關切，目前行政院擬全面鬆綁「七休一」規定，只要勞資雙方協商或工會同意，即可加班、不受「七休一」限制。政院高層指出，未來勞工仍可在2週、14天中有2天例假和2天休息日，休假天數不受影響。

根據《聯合報》報導，目前勞基法規定「勞工每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日」，不過並未說明「例假怎麼排」，先前因此出現「七休一」函釋，規定2例假應相隔6個工作日，若徵得工會或勞工同意，例假則可挪移，演變成可連上12天班。蔡政府上任後，另以新函釋廢止舊函釋，並規定2例假間最長就是6天，規定「一例一休」則意外引發爭議，此次修法擬對此放寬。

賴清德上任後承諾修法平息「一例一休」及「七休一」函釋所衍生的爭議，立法院民進黨團也組成勞基法研修小組，政院高層指出，勞動部修法草案讓「七休一」鬆綁，但現行法規為了落實週休2日所規定的「1天例假日及1天休息日」並不受影響，勞工每週仍可休息2天，其中1天是例假，只是從「七休一」改變成例假可挪移的「十四休四」。

日後若改變為例假可挪移的「十四休四」，勞資雙方可協議將第1週的例假排在第一天，第2週的例假排在最後一天，期間的每週休息日若也停休上班，形同可連上12天班。勞動部將於明天預告勞基法修正草案，11月6日由行政院長賴清德親自主持行政、立法協調並正式拍板，11月9日將草案送進立法院。