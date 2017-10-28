蔡總統出訪抵夏威夷 停留1天半後前往馬紹爾

2017-10-28 17:59

〔記者鍾麗華／隨行採訪報導〕蔡英文總統展開「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，訪問我友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島，在台灣時間傍晚5點40分準時抵達美國夏威夷，美國在台協會主席莫健、我駐美代表高碩泰接機。

蔡總統在夏威夷停留時間約一天半，預計在台灣時間30日凌晨才會離開檀香山，並前往馬紹爾群島。這次蔡總統停留期間，將會見或電話聯繫美國重要政界人士，也與智庫專家交流並安排當地參訪。而且安排3個公開行程，媒體可隨行採訪，象徵台美關係實質升溫。

蔡總統在專機上表示，外交工作是一個累積，台灣在跟太平洋友邦有良好互動，這是前幾任總統共同努力累積而來的，距離馬前總統上次訪問南太，相距已有7年，這些年來亞太區域情勢有很多變化，這趟出訪除為友誼加溫，也希望能檢視這些年來與太平洋友邦共執行許多合作計畫，能否更加精進。

蔡總統表示，名為「永續南島，攜手共好」的出訪，是這趟旅程的期待，我們在南島的朋友正面臨多挑戰，無論是氣候變遷、醫療健康或環境永續議題上，台灣做為國際社會的一員，有能力與也有責任，為我們的朋友做一些事情，共同攜手合作，克服挑戰。

總統專機在近9時順利起飛約10分鐘後，空軍由新竹基地派出4架幻象2000戰機護航，戰機首先在專機左側伴飛，接著其中2架戰機由專機下方移往專機右側，直至即將跨越我飛航情報區，才結束伴飛任務。