19大後權力更鞏固？學者：習近平還是有跨不進的門檻

中共今天選出新一屆中央政治局常委。（法新社）

2017-10-25 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕中共今天選出新一屆中央政治局常委，名單出爐後，外界認為這可能讓習近平權力更鞏固，並邁向獨裁。不過，國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平認為，習近平還是有跨不進的門檻。

范世平在臉書表示，中國19大後，習近平還是有跨不進的門檻，並分析7點原因。范世平認為王岐山沒留下，顯示習近平仍無法跨越「七上八下」。

范世平說，胡錦濤希望胡春華入政治局常委，他是現任政治局委員，體制上來說名正言順，但習希望陳敏爾能「跳躍式」入常，結果陳受阻，習也不能讓胡入，雙雙落馬。

范世平說，趙樂際、王滬寧都是「安全牌」，兩人都歷經江澤民、胡錦濤與習近平「三朝」，三朝對趙王兩人都有恩，趙王看盡官宦起伏還能屹立不搖，顯示實力強；當江、胡、習三方僵持不下時，趙王兩人成為最大妥協下的共識。

范世平說，就這次名單來看，習近平在中央政治局掌握大權，「習家軍」正式進入戰鬥位置，但十七大時，「胡家軍」也曾獨領風騷，「此一時也彼一時也」。

雖然習近平思想列入黨章，但范世平質疑，名稱上卻搞了怪名「習近平新時代中國特色社會主義思想」，而非當初的「習近平治國理政思想」，而「中國特色社會主義不是鄧小平的理論嗎？」這表示習想超越江澤民與胡錦濤的「掛出名字」，還是得踩在鄧小平的巨人肩膀上，「更奇怪是，『毛澤東思想』一句話乾淨俐落，習近平卻是『主義加思想』，兩個名詞性質相近，不是疊床架屋嗎」？

范世平也說，習近平沒設黨主席，無法延後5年退休，應該是最大的遺憾。