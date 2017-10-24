習近平思想寫入黨章 「黨主席制」隻字未提

習近平成為毛澤東之後，首位還在世時就把自己名字列進黨章的中共領導人。（美聯社）

2017-10-24 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大於今天中午閉幕，大會通過《中國共產黨章程（修正案）》的決議，「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入中共黨章後，習近平成為毛澤東之後，首位還在世時就把自己名字列進黨章的中共領導人，不過外傳的將總書記制改為黨主席制，則並未提及。

根據《中央社》報導，19大在閉幕會後所發布的大會決議文本指出：「大會一致同意，在黨章中把習近平新時代中國特色社會主義思想同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀一道確立為黨的行動指南。」

先前外傳中共會將總書記制改為黨主席制，此次在大會決議中則隻字未提，習近平新時代思想進入黨章後，是繼毛澤東後第2位還在世時將自己名字寫入黨章，並列為「黨的行動指南」者，而鄧小平理論是死後才列，且江澤民與胡錦濤是在卸任的當屆黨代會上，才將三個代表與科學發展觀列入黨的行動指南。

針對習近平新時代思想得以列入黨章的原因，大會決議指出：「黨的18大以來，以習近平同志為主要代表的中國共產黨人，順應時代發展，從理論和實踐結合上，系統回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義，怎樣堅持和發展中國特色社會主義這個重大時代課題，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。」