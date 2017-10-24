涂醒哲救人遭批「作秀」 他曝市長善行打臉酸民

嘉義市長涂醒哲20日在跑行程時，途中遇見一場車禍，他趕緊下車查看一名女傷者，瞬間變回「涂醫師」，但卻遭到許多網友批評在「作秀」。（圖擷取自涂醒哲臉書）

2017-10-24 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市長涂醒哲20日在跑行程時，途中遇見一場車禍，他趕緊下車查看一名女傷者，瞬間變回「涂醫師」，但卻遭到許多網友批評在「作秀」。不過，有名網友透露涂醒哲的低調善行，打臉網友的酸言酸語。

20日上午在嘉義市林森東路與新生路口，發生左轉車與直行車的車禍事故，涂醒哲剛好行經此處，立即下車查看24歲的蔡姓女傷者狀況，，並不斷安撫傷患情緒。嘉義市消防局說，經評估發現傷者意識清楚，但左小腿疑似骨折變形，並有一處10公分撕裂傷，送往嘉義聖馬爾定醫院續作診治。

涂醒哲救人的行為，卻遭到網友批評，「你是正好路過...還是你是肇事者」、「怎麼那麼巧，每次都剛好經過」、「民進黨的老招了」、「沒用啦，還是選不上啦」。

面對網友的批評，一名網友就在臉書上透露涂醒哲不為人知的善舉，他表示，前年泰國爆炸案時，他的表哥人在泰國加護病房，涂醒哲和現任立委王定宇剛好到該地拜訪僑胞為選舉拉票，但他們竟然突然到醫院拜訪關心他表哥，當初完全沒有媒體公開此事，肯定不是作秀，而是身為人的同理之心，「不用因為政治立場不同，就酸人一定是在作秀好嗎？」

此番言論引起網友熱烈討論，許多人就認為不應該因為政治立場，就忽視政治人物的善舉，「太多人看顏色說話了」、「做好事，值得給讚」、「無論你是哪一黨的政治人物，只要肯做好人、做好事，都是值得鼓勵與肯定的！」、「我雖然對綠色有點感冒，但做好事就是做好事，不需讓別人嘴！」、「反正顏色不對，就算他要救你家人都會被當作要謀殺！」

涂醒哲多次在跑行程中救人，今年7月24日，涂醒哲上午剛跑一趟行程時，正要開始吃早餐，早餐店外卻有1名騎自行車的男國中生與機車碰撞，當場受傷倒地，涂醒哲立即上前協助；去年10月18日嘉義市中山路發生一場車禍，一名婦人受傷倒地，涂醒哲座車剛好路過，立即下車詢問婦人傷勢。