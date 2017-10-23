「賴清德熱」還沒退燒 民調：58％滿意新內閣表現

行政院長賴清德（見圖）上任超過1個月，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，58%民眾滿意新內閣表現。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-23 10:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德上任超過1個月，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，58%民眾滿意新內閣表現，有21.4%不滿意；56%民眾對賴揆有好感，30.4%沒感覺、9.9%對賴揆反感。民調分析，與9月賴清德人氣熱度比較，「賴清德熱」還沒有退燒的跡象。

民調也對台北市長柯文哲進行調查，顯示61%民眾對柯文哲有好感、23.5%沒感覺、12.3%反感；比較9月民調結果，柯文哲人氣熱度小降4度，好感度下降7%。

民調分析，柯人氣熱度下降，是綠營過去1個月批評圍勦柯文哲的戰果，但未造成對柯民間政治支持度的重大損失；柯人氣熱度與賴清德平分秋色，柯、賴是台灣今日最火紅政治人物，與2012年的馬英九、蔡英文比較，柯、賴2人「維持著總統級的熱度」。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，對照林全內閣過去表現，更可感受民眾對於賴清德的支持得來不易。

此次民調由台灣民意基金會委託山水民意公司進行調查，訪問對象為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機抽樣。訪問日期為2017年10月16日至10月17日，有效樣本1068人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3%。