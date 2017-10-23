柯文哲不屑孫中山事跡 連勝文：乾脆學袁世凱稱帝

國民黨中央委員連勝文。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-23 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕〕台北市長柯文哲20日應邀至新竹交通大學演講，提到「失敗為成功之母」這句話誤導了所有人，也說「絕對不要相信國父革命十次後才成功」，因為這是最不好的示範。對此，國民黨中央委員連勝文在臉書PO文，認為柯文哲這樣的發言，是一再暴露他對歷史無知，以及「無可救藥的的自戀」。

連勝文用2個歷史故事來反批柯文哲的言論，指出，晚清名臣曾國藩在追剿太平天國時，不停吃敗仗而留下的名言「屢敗屢戰」，以及美國獨立戰爭初期不停吞下敗仗，直到最後才獲得勝利。

連勝文認為，這些歷史，對後代年輕人的意義，就是鼓勵他們堅持理想絶不屈服，在逆境中忍耐，再重新出發的這種正面價值！也是許多運動競賽如NBA，所標榜「永不放棄」的一種精神！連也批柯文哲，像他這種自詡為天之驕子的人，也難怪他說「要等台灣人素質變高，才要選總統」；而既然柯如此不屑國父事跡，又覺得自己如此了不起，「我想袁世凱會是他的好榜樣，乾脆參考袁的作法，直接稱帝就好了！也不用再等了！」。

但連勝文PO文下方則有網友留言酸他「我看了真感動啊，沒有想到勝文除了是財經專家外，還是歷史學家」、「你怎麼沒有考十次聯考，反而是出國洗學歷？」、「誰敢搶了勝文天之驕子的名號」、「沒有錯，勝文千萬不要因為敗選氣餒，再挑戰市長九次吧！」、「快出來選總統呀 國民黨我只看好你而已」。臉書粉絲團《小聖蚊的治國日記》也轉貼連勝文的PO文，直言「如果你沒有選市長失敗十次就是作秀」。