後壁後援會成立 黃崑虎讚陳亭妃好人才

立委陳亭妃後壁後援會今日成立，國策顧問黃崑虎（右2）推薦陳亭妃（右1）是市長的好人才。（記者王涵平攝）

2017-10-22 12:59

〔記者王涵平／台南報導〕立委陳亭妃後壁後援會今日成立，國策顧問黃崑虎推薦陳亭妃是市長的好人才。陳亭妃強調，有機會入主市政府一定要讓「後壁變頭前」，將爭取與台中合辦2020世界蘭展。

後援會成立大會在後壁區公所前舉行，陳亭妃與後援會長莊勝峰、顧問團長黃文福、後壁旅北同鄉會理事長吳有顯先前往三公府、三溫府、三清府參香祈福。

市議員賴惠員、趙昆原對每年在後壁舉辦的蘭展險些外移很有意見，都在第一時間站出來捍衛蘭展留在後壁，呼籲鄉親唯一支持陳亭妃。黃崑虎站台指陳亭妃從政20年，其智慧、看事情角度、施政目標、關心地方、對國家預算編列等都很有特色與見解，是難得的人才，未來台南市長人選的產生是好是壞，操之在大家的手中，希望大家把她送進市府，一展抱負。

陳亭妃表示，崑虎伯向來關心溪北地區邊緣化，多方提點未來施政方向，若有機會入主市政府，他就是施政顧問團的首席幕僚長。

陳亭妃指出，糖鐵分布溪北地區後壁、鹽水、新營、學甲等地區，未來只要好好加以規畫成為農遊行程，必能吸引大批中、北部都會遊客，成為具有發展潛力的觀光產業，引進人潮帶來商機。