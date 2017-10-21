塞爾維亞市長來台 午餐突暈倒送醫不治

2017-10-21 13:49

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭全國運動會今日展開，東歐塞爾維亞某市市長來到宜蘭遊玩，今中午在新月廣場用餐時，突然暈倒無生命跡象被送醫急救，現正在醫院搶救中，但最後仍急救無效死亡，意外發生原因仍待了解。

據了解，該市長是一名中年男市長，與該國其他城市的市長一起來宜蘭玩，是旅遊行程，沒有要參加這次全運會，中午11點50分在新月廣場藍屋餐廳吃飯時，突然暈倒，救護人員到場發現該市長臉色已發紫，到院前就已無生命跡象，經急救後下午1點26分宣告死亡。

（下午1點49分更新）