民進黨團檢討一例一休 齊轟勞檢素質低劣

2017-10-20 19:32

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團今首度召開一例一休研修政策小組。出席的區域立委均強調，應在現有的架構下給勞資雙方彈性，創造多贏局面；並就勞動檢查員的素質低落提出強烈反彈。

民進黨已有何欣純、蔡易餘、洪宗熠、林岱樺等4個版本的修正草案相繼付委。均未改變「一例一休」的基礎架構，也沒更動休息日加班工資的計算方式，即休息日加班，前2小時按平日工資多給1又1/3，第3小時起多給1又2/3；但加班工時不再「做一算四、做五算八」，多改為核實計算。

但為因應淡、旺季之需，分以2到6個月為期，勻支總加班時數，建立「工時帳戶制」。其中僅林岱樺版草案實質提高加班總工時，平均每月從46小時提高到54小時。

民進黨團黨今邀行政院、勞動部、經濟部、交通部、衛福部列席政策小組聽取意見。幾乎所有發言的區域立委都強調，非修法不可，要給勞資雙方一點彈性。

蘇巧慧表示，不只中小企業需要彈性，新創、微型產業更是需要，所以應該擴大訴求對象。並要求相關機關就具代表性的不同產業勞工提出範本，讓大家可以馬上知道該如何說明。

許智傑則建議，1又1/3、1又2/3的算法太複雜。是否能一律改為1.5倍？

羅致政直言，勞檢更是很大的問題，而且違背人性。以往可能有人願意早來公司，避開塞車又能吹冷氣，或是下班後繼續留著使用電腦做自己的事；現在在嚴密、不通常理的勞檢下，該來才能來、該走就要走，連自願留在公司都不行。

他說，勞檢員不是公務員，卻擁有這麼大的公權力，因此不受監督、無法被考核。要是仿效員警要求勞檢員全面配戴密錄器，就知道他們有多跋扈，給基層帶來多大的困擾。

何欣純也說，過去的勞檢員還能權衡整體狀況，知道雇主的那些做法是善待勞工，或是勞資雙方的良性互動；反而是現在的勞檢員素質低落、缺乏判斷能力、態度又惡劣。

民進黨團表示，目前會每週開會，請行政機關聽取各種意見，再一一討論不同議題。