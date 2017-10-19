習近平老調重彈「九二共識、一中」 陸委會明確回應

2017-10-19 17:25

〔記者施曉光／台北報導〕中共總書記習近平在十九大報告中提及，唯有承認「九二共識」，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方才能開展對話，陸委會副主委邱垂正於今日例行記者會表示，維繫兩岸良性互動為雙方共同責任，兩岸關係也不是僅屈就單方面的政治力強勢之下，這不是公平正義的作法，對岸應有前瞻、開創性的新思維，在過去三十年雙方互動交流基礎上，彼此學習在差異中找到合作交集，以善意溝通解決難題，兩岸才有相向而行的未來。

對於媒體詢問，蔡政府的兩岸互動新模式內涵為何，以及是否可能觸及「九二共識」？邱垂正未正面回應，只重申政府依據憲法、兩岸人民關係條例以及其他相關法律處理兩岸事務，面對兩岸新情勢下，兩岸應該善意、求同存異，維護和平穩定是雙方共同的責任與目標，雙方應該相向而行，尋求互動新模式。

至於媒體詢問，前總統馬英九日前質疑行政院長賴清德的台獨談話，並指台灣不是一個主權獨立國家，邱垂正只說，大家了解馬英九談話的旨意，陸委會的政策立場大家都很清楚。

邱垂正表示，政府兩岸政策立場明確一貫，就是尊重一九九二年兩岸兩會協商達成若干共同認知與諒解的歷史事實，依據憲法、兩岸人民條例及相關法律處理兩岸事務，致力維持兩岸和平穩定現狀，中國大陸對台政策雖有其主張與立場，但兩岸和平為雙方責任，北京當局應該務實面對中華民國客觀存在的事實，以及台灣人民對民主價值與制度的堅持，中共領導當局應揚棄威嚇的思維，透過溝通對話化解分歧，尋求兩岸互動新模式。