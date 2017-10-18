要求補正公投法 林義雄不排除重返民進黨禁食

2017-10-18 17:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕雖然總統蔡英文承諾年底前完成公投法補正，但公民投票法修正案至今還躺在立法院，對此人民作主教育基金會今（18）日發出通告指出，民進黨所主導的立法院迄今已經運作將近2年，公投法修正案卻尚未完成二讀。為敦促執政黨落實民主，人民作主教育基金會將展開為期16天的「落實民主，補正公投法」24小時接力禁食行動。嚴正要求立法院應盡速通過「公投法」之補正。

至於民進黨前主席、基金會精神領袖林義雄是否與會？基金會執行長劉明新表示，「他會用他自己的方式參加」。

該通告指出，2003年11月27日，由國、親兩黨所主導的立法院通過現行「公民投票法」，充斥違反「直接民權」立法精神的條文，導致14年來沒有一項公投案得以通過。

基金會表示，2016年民主進步黨在立法院贏得多數席次，各界殷殷期待「落實民主，補正公投法」，不料，民進黨所主導的立法院迄今已經運作將近2年，公投法修正案卻尚未完成二讀。

基金會指出，為敦促執政黨落實民主，人民作主教育基金會將自11月8日上午10時起，至11月23日上午10時止，重返民進黨中央黨部前（中央藝文公園空地），展開為期16天的「落實民主，補正公投法」24小時接力禁食行動。嚴正要求立法院應盡速通過「公投法」之補正，屆時也邀請各界人士一起參與。