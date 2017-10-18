十九大強調一中 眼球中央電視台：你這匪酋小習維尼！

自稱我國「唯一合乎憲法的正統官媒」眼球中央電視台譴責赤匪匪酋，等「小習維尼」穿上紅衣或包子裝再開19大，笑死人。（圖取自眼球中央電視台）

2017-10-18 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕今日中國召開中國共產黨第十九次全國代表大會（簡稱19大），而中國領導人習近平今（18）日於演講中表示，中共堅持「一個中國原則」和「九二共識」。對此，自稱我國「唯一合乎中華民國憲法」的「官方媒體」、「眼球中央電視台」發表聲明指出：「等匪酋小習維尼穿上紅色衣服或包子裝再開十九大吧！」

《眼球中央電視台》發表聲明指出，赤匪今日召開所謂「十九大」，「匪酋小習維尼」了無新意地再度強調「一個中國政策」以及「九二共識」的老梗，實在是令人「廠廠」。聲明中重申，一個「中國」原則的「中國」，就是中華民國！「呼籲匪方克制思想，認清海峽兩岸都是中華民國領土的既定事實。」

眼球中央電視台也譴責19大召開造成民眾不便，聲明指出，「中華民國大陸淪陷重災區匪營」的根據地「北平市」，竟然因為19大造成災胞們上個班也要在地鐵安檢兩小時，實在「令人髮指」。同時譴責「匪酋小習維尼」，「穿上紅色衣服或包子裝再開十九大吧」、「笑死人。中國人十大死因之一就是被匪的笑話弄死。」