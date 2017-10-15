獨派找他挑戰柯P 林昶佐回應了！

2017-10-15 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲和民進黨關係逐漸緊張，民進黨基層要求黨中央明年推自家人選出來選，獨派也想找人出來挑戰，據悉，時代力量立委林昶佐是人選之一。

《蘋果日報》報導，台獨聯盟主席陳南天指出，柯文哲的兩岸言論相當荒謬，實在很難支持他，因此獨派會找出比柯文哲更適合的人選出來，像是時代力量立委林昶佐就是人選之一。

林昶佐則回應，陳南天是獨派們非常尊敬的前輩，改天將會親自拜訪。針對是否選台北市長，林昶佐並未否認，強調不論做什麼事情，都會全力以赴，現在就是做好立委的工作。