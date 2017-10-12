55公所 原民「地方通行語」公告了

原住民委員會正式公告，55個鄉（鎮、市、區）公所可推地方通行語。（原民會提供）

2017-10-12 10:49

〔記者林彥彤／台北報導〕為落實6月14日由總統公布實施的「原住民族語言發展法」第2條原住民族地方通行語，原住民委員會今天正式公告，55個鄉（鎮、市、區）公所，未來可依據公告的地方通行語，推動原民語言。

原民會主委夷將．拔路兒說明，公告地方通行語，對原住民族語言發展與權利保障，是一項極為重要的指標，如原住民族地區，得以地方通行語書寫公文書，能讓不熟悉中文的族人，可直接透過自己的族語瞭解政府機關傳達的政策和訊息。

不僅如此，原住民族地區大眾運輸工具及場站可增加地方通行語播音；另外行政機關、學校及公共設施等設置地方通行語及傳統名稱標示。

夷將．拔路兒表示，公告55個鄉（鎮、市、區）公所中，具3種通行語有南投縣仁愛鄉等5個地區，具2種通行語有新竹縣五峰鄉等9個地區，具1種通行語有新北市烏來區等41個地區。

夷將．拔路兒說，可推地方通行語有三要件（具任一要件即可），如該區域人口數最多之族語別、該區域人數達1,000人之族語別、屬原住民族瀕危語言，且該區域為傳統居住地區者，希望藉此確立原民語言的國家語言地位。