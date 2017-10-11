蒙藏委員會9月15日已走入歷史

2017-10-11 15:54

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「蒙藏委員會組織法」的廢止案。人事總長施能傑表示，蒙藏會已於9月15日正式裁撤，相關業務移撥至文化部與陸委會。

立法院司委會今審查「蒙藏委員會組織法」、「蒙藏邊區人員任用條例」廢止案。

施能傑表示，依據2010年三讀通過的「行政院組織法修正案」確立裁撤蒙藏會；相關業務分別移入文化部、陸委會、外交部，員額則移往文化部、陸委會。

文化部次長楊子葆解釋，目前依「蒙藏邊區人員任用條例」進用的共12人，其中11人移往文化部蒙藏文化中心，2009年以後沒再依此任用。

陸委會副主委說，有6人移至陸委會。陸委會在港澳處下設蒙藏科，而非如前政府的規劃，分設蒙事處、藏事處。

民進黨立委段宜康大罵，考試院長伍錦霖、考試委員周萬來認為，尚未廢止「蒙藏委員會組織法」就裁撤蒙藏會，在法制作業上「非無疑慮」。然而，過去裁撤新聞局、體委會、青輔會，有通過組織法的廢止案嗎？

施能傑答覆，這是依據「行政院功能業務與組織調整暫行條例」的授權，有向考試院解釋過了。

段宜康批評，考試院過去沒意見，現在才有意見，這是什麼道理？未來會在審查考試院預算時好好處置，「考試院要自重啦！」