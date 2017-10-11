和吳乃仁上酒吧聊什麼？ 許智傑：聊宇宙大爆炸

立委許智傑今表示，當天跟吳乃仁是討論「宇宙大爆炸」，而且吳乃仁「上知天文下知地理」，到那邊只是男生聊天、女生倒酒，沒那麼嚴重。（記者方賓照攝）

2017-10-11 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前祕書長、新潮流系大老吳乃仁被週刊爆料天天到一家鋼琴酒吧報導，還多次深夜帶「豪乳妹」出場，民進黨立委許智傑也被拍到現身酒吧，許智傑今受訪表示，當天跟吳乃仁是討論「宇宙大爆炸」，而且吳乃仁「上知天文下知地理」，到那邊只是男生聊天、女生倒酒，沒那麼嚴重。

今日出刊的《鏡週刊》指出，這間鋼琴酒吧在政商界頗負盛名，許多人都是衝著吳乃仁而來，而吳乃仁有4次都帶著同一位年約20幾歲、身材姣好的豪乳妹出場，除了尋歡作樂以外，吳乃仁最重要的是每晚在此密會政商名流，商討「各方大事」，立委許智傑也常和吳乃仁在酒吧「共商大事」。

根據《蘋果日報》報導，許智傑今日被問到此事，表示那天跟朋友吃完晚餐，有朋友說要去跟吳乃仁問好，就去那間酒吧，不清楚那天是誰買單，只是有時朋友聚會去那邊而以。

至於那天和吳乃仁談些什麼，許智傑指出，吳乃仁上知天文下知地理，那天晚上在談「白矮星」、「宇宙大爆炸」和「相對論」，很單純的聊天，也沒有提到媒體報導的MOD等公事。

許智傑被問到去聲色場所時，他則是說只要把握原則、不帶女生回家或亂搞，有時去跟朋友問好，應該還好，而且當時去都是跟男生聊天，女生只有負責倒酒，「應該沒有那麼嚴重吧！」

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