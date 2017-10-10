總統蔡英文國慶談話 說了48次「台灣」

總統蔡英文國慶談話，共提及48次「台灣」。（記者黃耀徵攝）

2017-10-10 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日在國慶大會上，發表國慶談話，暢談改革創新、兩岸和平、政黨合作，全文4600餘字中，小英就說了48次「台灣」。

在致詞時，蔡英文以「更好的台灣」帶出主題，陸續說出「讓台灣更好」、「翻轉台灣」、「全體台灣人民」、「捍衛台灣民主自由」等語句。至於「中華民國」，則在全文中出現了6次，主要都是在講「中華民國生日」時提到。

蔡英文於致詞中表示，不分黨派的人皆能放下不同立場，一起在國慶大會團聚，這就是國慶日的意義。蔡英文說，她也必須向前總統李登輝、前總統陳水扁前、前總統馬英九等3位民選的總統表達謝意，因為他們代表台灣民主自由的不同階段。

蔡英文指出，由她所領導的政府，過去這一年來以改革來實現更好的台灣。無論是社會住宅、長照2.0、擴大幼兒教保公共化、公教年金改革、司法改革國是會議等革新，都戮力進行。

蔡英文說，全體台灣人民經歷無數努力，才爭取到民主和自由，她承諾政府將用盡全力，捍衛台灣民主自由的價值跟生活方式。而國軍的弟兄姊妹們，正是台灣的堅強靠山，因此未來要強化國軍戰力、提振國軍士氣、落實國防自主。

蔡英文強調，強化戰力並非求戰，政府會致力於維護台海及區域的和平。蔡英文透露，兩岸因為有政治立場差距，難免會有波折，而她會在善意不變、承諾不變的情況下，不會走回對抗的老路，但也不會對壓力屈服。蔡英文說，兩岸應該在30年來累積的善意與成果上，一起尋求兩岸關係的突破。

總統致詞全文

大會主席蘇嘉全院長，現場的各位貴賓，電視機前面，以及網路上的全體國人同胞，大家早安，大家好。

今天是中華民國一百零六年國慶。在這個重要的日子，我要代表國家，感謝從世界各地遠道而來，跟我們一起共度中華民國生日的僑胞和朋友們，謝謝你們。

今天，是屬於兩千三百萬台灣人民的日子。現場有來自各政黨的代表，國民黨的吳敦義主席、親民黨的宋楚瑜主席、時代力量的黃國昌主席，還有民國黨的徐欣瑩主席。

在中華民國生日的這一天，不分黨派、放下不同立場，一起在這裡團聚，這就是國慶日的意義。

今年國慶的主題是「更好的台灣」。我要特別藉這個機會，向李登輝前總統、陳水扁前總統，以及馬英九前總統三位民選的總統，表達謝意。

三位代表了台灣追求民主自由的不同階段，三位所領導的政府，也都各自為台灣發展留下了政績。也許我們彼此之間，對國家未來發展的方向，有些不同的想法。但我相信，歷任政府想要為這塊土地奮鬥的心，都是一樣的。

去年五二O開始，新的民意，給「更好的台灣」一個新的動能。我承受到民意的託付，一定承擔使命，全力以赴，讓台灣更好。

過去這一年多來，我所領導的政府，從三個面向來實現更好的台灣。第一兌現承諾，衝刺改革，讓人民過更好的生活。

我們努力翻轉台灣的經濟以及產業結構，全力解決企業界反應的「五缺」問題。五加二產業創新計畫，已經進入加速的階段，希望能加快台灣產業的升級與轉型。我們所提出的前瞻基礎建設計畫，更是要以公共部門的投資，來帶動私人部門的投資。過去一整年，來自國內外的廠商投資台灣的意向和金額，都持續攀高。此外，各界所期待的稅改，也正在進行中。

我們所承諾要辦理的「社會住宅」，也正按照計畫實現進度。「住宅法」已經完成修法，到目前為止，全國已經有三萬多戶的社會住宅正在興建或規劃中。

我們承諾要落實「長照2.0」，第一階段七百二十個社區化、公共化的服務據點已經布建完成。三年內，我們會將據點數大幅增加，讓大家都可以就近得到照顧服務。

我們的「擴大幼兒教保公共化」計畫，也已經開始執行。這個計畫會在四年內，增設一千班公共化幼兒園，將公共化幼兒園佔幼兒園的整體比重，提高百分之十。希望能給父母更多的選擇跟機會，減輕大家的壓力。

最受全國人民矚目的公教年金改革，在經歷無數的討論和波折後，終於在今年夏天通過了。改革不僅舒緩了年金破產的危機，也讓年金制度可以永續。

我們也召開了「司法改革國是會議」，提出了改革建議，讓司法院、法務部能夠參考這些建議，邁向改革的腳步。未來每半年，就會向社會說明改革的進度。

為了讓人民參與司法，司法院會加快腳步，在年底前提出國民法官制度的草案。為了要落實監督，法官和檢察官的評鑑制度，將會納入更多外部委員，提高獨立性和公正性。為了提昇效率，我們會改善法院審判程序，調整法院組織，不再讓訴訟曠日廢時。

人民所關心的毒品問題，是政府施政最重要事項。我們會整合跨部會、跨縣市的資源，用整個國家的力量，全力來推動反毒。所有相關部門都會動起來，共同執行國內防毒、拒毒、緝毒、戒毒的工作。同時，我們也展開跨國合作，從源頭共同來打擊區域內生產、販毒的集團，將毒品阻絕在境外。

去年以來，在各單位通力合作下，我們已經連續破獲多起大宗毒品走私案件。 接下來，除了積極推動毒品危害防制條例的修法，加重販毒刑責。我們也會透過「毒品防制基金」，給予施用者、戒治者足夠的社會支持，從根源解決問題，讓他們能夠遠離毒品。

我們是解決問題的政府。像這樣把台灣面對的困難，一項一項克服，這就是我的工作。無論改革多困難，我和賴院長領導的行政團隊，都會堅持到底、兌現承諾。我相信，當問題一個一個解決，改革一個一個實現的時候，我們就會有一個更好的台灣。

在國慶的這一天，我們也要記得，民主和自由，是全體台灣人民，經歷無數努力，才爭取到的權利。因此，政府要努力的第二個面向，就是要用盡全力，捍衛台灣民主自由的價值跟生活方式。

一年三百六十五天，一天二十四小時，我們的國軍弟兄姊妹，都在崗位上為守護台灣而努力。

各地的空軍基地，有飛行員全副武裝，一有狀況，飛機會立即升空保衛領空。海面上有我們的海軍、海巡的船隻正在巡弋。陸軍的例行操演跟衛哨工作，沒有一刻鬆懈。在戰管中心裡面，有幾百雙眼睛，監看著周邊海域和空域上，有沒有任何異常活動。

在中華民國生日的這一天，我要謝謝所有的國軍弟兄姊妹們。各位是中華民國生存發展的保衛者，是台灣民主自由生活方式的堅強靠山。

作為三軍統帥，國防轉型，是我責無旁貸的任務。

我們要強化國軍戰力。面對現代化的戰爭，新世代不以量多，但以質精為導向的部隊，必須有更強韌的戰力。

無論是在網路、三戰滲透，或者是關鍵基礎設施的保護上，都要更加精進。同時，國軍必須落實聯合作戰，整合各軍種的任務，防衛固守、重層嚇阻，全力捍衛兩千三百萬人民的安全。

我們也要提振國軍的士氣。這一年多來，從個裝全面更新、營舍大規模的改建、兵役制度的精進，到新增的各項加給，我相信國軍弟兄姊妹們，都有感受到我們的用心。

同時，我們也鼓勵在營軍士官的進修、培養專門技術，讓士官兵在營有專業，退伍有專長。更重要的，我們會參考先進國家的制度，為軍人量身打造一套鼓勵「長留久用」的軍人退撫新制度。

另外，我們更要落實國防自主。國防事務不只是國軍的事，更必須要有社會的連結。透過技術的交流，我們要積極打造國防產業，落實國防自主。

現階段的國機國造、國艦國造，已經創造了許多新的工作機會，尤其是給予年輕世代的專業工程師、研發人員，許多接受挑戰的機會。我相信，把整個國防產業振興起來，不只會提升國軍的戰力，同時對產業發展，也會有很大的幫助。

我們全力強化戰力，但不會求戰。我們會致力維護台海及區域的和平穩定，捍衛台灣自由民主的生活方式，以及台灣人民選擇未來的權利，不受影響。

兩岸關係發展攸關台灣前途及兩千三百萬人民的長遠福祉。從去年五二O到現在，為維護兩岸關係和平穩定發展，我們盡了最大的善意，雖然因為雙方政治立場差距造成兩岸的波折，但也努力維持兩岸關係的基本穩定。

我也多次重申，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這就是我們處理兩岸關係的一貫原則。

今年是兩岸交流三十週年。三十年來，兩岸從敵對走向和平發展，為兩岸關係寫下了歷史新頁，關鍵就在雙方可以擱置政治爭議，實事求是，在交流互動中，不斷累積善意，創新思維及模式。

我們應該珍惜三十年來得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。

今年也是台灣開放大陸探親三十週年。那些親人見面的畫面，即使到了今天，一起回想起來，依然深受感動。

從2011年開放陸生來台以來，我們看到兩岸年輕人可以一起生活、一起學習、一起思考。在相處的過程中，他們對彼此成長背景的差異有所理解，也對一起打造更美好的和平世界，培養一些默契。

面對兩岸及區域發展的新情勢，兩岸領導人應該共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。

除了兌現承諾，捍衛台灣的民主自由，為了實現更好的台灣，政府所做的第三個面向，就是積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置。

今天，我們跟來自世界各地朋友，共聚一堂，我要再一次重申，我們是和平的愛好者。我們有意願也有能力，對國際社會做出更多更有意義的貢獻。

台灣是整個亞太地區和平、穩定和繁榮不可或缺的角色。基於共同對民主、自由的堅持，我們會跟理念相近國家，保持密切的合作。同時，我們也積極推動「新南向政策」，跟周邊國家建立更緊密的關係和連結。跟去年同期相比，台灣跟新南向國家之間的貿易額，成長了將近百分之二十，成果已經展現在國人同胞眼前。

我們鼓勵人才的交流。現在，參加海外青年技術專班的人數，正快速成長當中。這些擁有跨國經驗的學生，未來就是促進區域繁榮的人才。

我們也鼓勵產業的合作。經濟部已經分別在越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國和印度，成立了台灣投資窗口，提供雙向投資的諮詢服務。

我們也透過海外信保等機制，為想要前往東南亞投資的中小企業，提供信用保證。台灣和新南向國家的企業，可以發揮各自的優勢，形成互惠雙贏的產業鏈結。

我們提出「新南向政策」的目的在於，幫台灣在國際社會，重新找到有利的位置。我要藉著這個機會，向全世界的朋友們說，面對快速變化的亞太地區，台灣已經準備好為區域的繁榮及穩定，扮演更重要的角色。

今年，我們已經成立登革熱防疫平台，將和東南亞國家合力防疫。往後，我們將積極建設太平島成為人道救援中心，我們也計劃在東沙島，設立溫室氣體監測站。這些軟實力會成為台灣人民驕傲的來源，也會成為區域穩定和平繁榮的助力。

除了和新南向國家之間的合作之外，我們也希望能透過國際組織的參與，讓台灣積極加入國際社會的運作。

我們落實各項國際人權公約的審查，全力推動聯合國SDGs，也就是「永續發展目標」，發布了第一份國家自願檢視報告。

同時，我們也推出了台灣版的ODA，也就是「政府開發援助計畫」，提供新南向國家以及邦交國融資協助，來推動基礎建設，以及重要的發展計畫，同時讓台灣的業者跟政府共同走向世界。

當前國際間的重要課題，除了傳統安全議題之外，包括氣候變遷、資源耗竭、疾病傳播、以及恐怖主義等等非傳統安全的威脅，也是當前所有國家共同面對的挑戰。

面對這些挑戰，世界上主要的民主國家的外交政策，都朝向「結合傳統和非傳統議題」、以及「整合政府與公民社會力量」，朝這兩個方向在調整當中。我們會順應國際潮流，在傳統的國家安全議題之上，建立以人道為中心的新安全觀。

這就是明天即將展開的「玉山論壇」的意義。我們要讓台灣成為推動亞太創新與進步價值的前鋒。

我們歡迎來自各國的民間及官方力量，在促進區域發展、環境保護、醫療衛生、宗教自由、市場自由，以及多元文化等議題上，彼此交換意見，為台灣及世界的永續發展創造有利的環境。

藉著這個機會，我也要跟在場的邦交國領袖、代表們致上台灣人民最誠摯的謝意。「踏實外交，互惠互助」是我們的外交方針。邦交國，代表著相互扶持，共同克服挑戰。謝謝你們總是在各種國際場合，為台灣的處境仗義執言。請你們相信，台灣絕對是各位最堅定的盟友。

各位親愛的國人同胞，當我們所有人都團結在一起的時候，台灣會無比堅強。我們剛剛才經歷過一個團結的夏天。在世大運的運動場上，我們跟所有的選手一起為奪牌而振奮、一起為挫敗而流淚，一起感受台灣被世界看到的喜悅。

這些共同的感動，是因為我們一起生活在這塊土地上，體驗共同的生活經驗，也感受共同的喜怒哀樂，更要一起承擔共同的未來。

在場有我們國內各政黨的代表，我也期許，未來在憲政改革的推動過程中，能與各位交換意見。不只是國內的各種改革，今天我所提到的，捍衛民主自由，積極在國際社會找新定位，全部都需要一個團結的台灣來共同面對。

在這裡，我正式邀請各政黨領袖坐下來談。只要我們團結，我們一定可以將台灣引以為傲的民主、自由、與繁榮，再一次推向全世界。

在今天致詞的最後，我要謝謝一個特別的台灣人。也就是今天為我們領唱國歌的甘惠忠神父。甘神父為台灣犧牲奉獻了幾十年，現在，這位和我們分享光與愛的神父，正式成為中華民國國民。我要代表全體台灣人民，向您說一聲謝謝。

請您保重身體，也請您放心，台灣會繼續張開雙手，迎向全世界。

台灣一定會更好。我們會因為民主而偉大，我們會因為自由而偉大，我們會因為團結而更偉大。再次感謝所有的台灣人民。我們一起更好，謝謝大家，謝謝。

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