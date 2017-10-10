內政部推數位身分證 呂秀蓮憂國民個資安全

2017-10-10 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕雙十國慶日，

前副總統呂秀蓮在今日發表影片

質疑內政部發行將登錄國民指紋或虹膜的「晶片身分證」（eID）計畫，表示擔心國民的個資安全問題，並呼籲專家研究「晶片身分證」實行的利弊得失。

呂秀蓮在影片中，以自己曾於2005年擔任總統府人權諮詢委員會召集人時期，阻擋內政部藉更換國民身分證同時蒐集國民指紋的經驗，說明指紋為個人獨有的重大隱私資訊，國家機構採集國民指紋，為重大人權侵害事件。

呂秀蓮指出，經過釋憲，大法官也認定，人民的指紋留存建檔須有法律明確授權，請領換發新版身分證須按捺指紋的作法違憲。呂另擔心，「晶片身分證」將記錄的指紋與虹膜資料，若全部交給政府，只要出一點差錯，便會產生重大國安問題，以及龐大的公民個資，可能會有流入中國政府手中的風險。

最後，呂秀蓮在影片中呼籲，專家學者應在內政部規劃的4年時間內，審視「晶片身分證」的利弊得失，和個資安全問題。

針對內政部推動「晶片身分證」的計畫，非營利組織台灣人權促進會成員何明諠表示，目前推動「晶片身分證」的日期、技術規格都尚未明確，讓民間團體不易提出具體建議，政府「只有宣示性的承諾，而沒有具體政策，應該討論究竟臺灣是否需要晶片身分證」。

據內政部規劃，自2005年全面換發國民身分證後，台灣已逾十二年未換發深身份證。內政部現計畫推動身分證結合自然人憑證功能的「晶片身分證」（eID），並由民眾選擇是否按捺指紋及提供虹膜辨識，經行政院核定計畫後，預計四年內全面換發。