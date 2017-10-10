內政部推數位身分證 呂秀蓮憂國民個資安全

2017-10-10 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕雙十國慶日，

前副總統呂秀蓮在今日發表影片

質疑內政部發行將登錄國民指紋或虹膜的「晶片身分證」（eID）計畫，表示擔心國民的個資安全問題，並呼籲專家研究「晶片身分證」實行的利弊得失。

呂秀蓮在影片中，以自己曾於2005年擔任總統府人權諮詢委員會召集人時期，阻擋內政部藉更換國民身分證同時蒐集國民指紋的經驗，說明指紋為個人獨有的重大隱私資訊，國家機構採集國民指紋，為重大人權侵害事件。

呂秀蓮指出，經過釋憲，大法官也認定，人民的指紋留存建檔須有法律明確授權，請領換發新版身分證須按捺指紋的作法違憲。呂另擔心，「晶片身分證」將記錄的指紋與虹膜資料，若全部交給政府，只要出一點差錯，便會產生重大國安問題，以及龐大的公民個資，可能會有流入中國政府手中的風險。

最後，呂秀蓮在影片中呼籲，專家學者應在內政部規劃的4年時間內，審視「晶片身分證」的利弊得失，和個資安全問題。

針對內政部推動「晶片身分證」的計畫，非營利組織台灣人權促進會成員何明諠表示，目前推動「晶片身分證」的日期、技術規格都尚未明確，讓民間團體不易提出具體建議，政府「只有宣示性的承諾，而沒有具體政策，應該討論究竟臺灣是否需要晶片身分證」。

據內政部規劃，自2005年全面換發國民身分證後，台灣已逾十二年未換發深身份證。內政部現計畫推動身分證結合自然人憑證功能的「晶片身分證」（eID），並由民眾選擇是否按捺指紋及提供虹膜辨識，經行政院核定計畫後，預計四年內全面換發。

  • 前副總統呂秀蓮在今日發表影片質疑內政部發行將登錄國民指紋或虹膜的「晶片身分證」（eID）計畫，表示擔心國民的個資安全問題，並呼籲專家研究「晶片身分證」實行的利弊得失。（圖為資料照，記者叢昌瑾攝）

    前副總統呂秀蓮在今日發表影片質疑內政部發行將登錄國民指紋或虹膜的「晶片身分證」（eID）計畫，表示擔心國民的個資安全問題，並呼籲專家研究「晶片身分證」實行的利弊得失。（圖為資料照，記者叢昌瑾攝）

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