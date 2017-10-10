國慶大會登場 陸戰隊格鬥戰技、花車遊行鬥豔

中華民國106年國慶大會10日舉行，總統府憲兵早上6點準時進行升旗典禮。（記者黃耀徵攝）

2017-10-10 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕2017年國慶大會今天上午9點在總統府前廣場登場，由神父甘惠忠領唱國歌之後，蔡英文總統預計於10時30分發表國慶談話；大會暖場表演節目豐富，包括警專太鼓隊、大學生啦啦隊、陸戰隊格鬥戰技、花車遊行、空軍雷虎特技等，都將一一登場，最後將施放勝利彩煙。

今天雙十國慶，一早天氣晴朗，6點憲兵升起國旗，總統府上空更現出彩虹，搭配整個總統府外觀設計，展現全新氣象。

總統府前廣場從9點之後，各項慶祝活動也陸續登場，表演節目豐富，包括有警專太鼓隊、吳興及明道國小扯鈴隊、國防部聯合樂儀隊、世新與輔仁大學競技啦啦隊輪番演出。

軍方也有表演節目，包括國軍聯合特勤隊將進行「食鶴攻擊拳法」操演，分別由憲兵特勤隊進行「擒拿及隨扈格鬥」、陸軍高空特勤隊「刺擊格鬥」及海軍陸戰隊特勤隊「近身綜合格鬥」操演；另外，陸軍阿帕契、眼鏡蛇與戰搜直升機組成國軍旋翼機部隊，各以3架次整齊劃一緩緩通過主席台上空，為國慶大會慶典揭開序幕。

典禮上午10時開始，由神父甘惠忠搭配南科實中國小部合唱團領唱國歌，接著進行主席致詞、僑胞代表致詞，國慶禮讚表演結束後，總統蔡英文預計於10時30分發表國慶談話。

總統談話之後，花車遊行接續而上，憲兵指揮部勤務連警衛排引領「經濟台灣、智慧領航」主題花車進場，憲兵騎Royal Star-1300cc重型機車，以7乘8的隊形、5公里的時速緩慢通過，展現壯盛軍容；後續則是來自高中、大學的花連展演。

壓軸是空軍雷虎特技小組的五機大雁隊形，在1200呎高度、240浬速度，低空由主席台後方向前進入，拖著代表國旗青天白日滿地紅的藍白紅3色勝利彩煙，向國家生日致敬。

今晚8時的國慶焰火將於台東卑南溪出海口南岸施放，預計全程36分鐘，將搭配7顆熱氣球光雕展出，精彩可期。

國慶日一大早總統府上方出現彩虹。（記者方賓照攝）