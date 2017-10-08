顏純左成立六甲後援會 黃崑虎讚：有正派的台灣精神

2017-10-08 16:17

［記者王涵平／台南報導］前南市副市長顏純左爭取民進黨台南市長提名，今日成立六甲後援會，國策顧問黃崑虎站台，稱讚顏純左有正派的台灣精神。

顏純左在六甲出生長大，也在六甲成立第一個地區後援會，由南六企業董事長黃清山擔任六甲後援會會長，黃昆獅擔任總幹事，蔡爾翰醫師擔任顧問團總團長，分別致贈菜頭、鳳梨、粽子代表好彩頭、旺旺來、包中的意涵，台南市議員侯澄財、王峻潭、李退之、蔡蘇秋金、陳文賢等及官田廠商聯誼會代表，呼籲六甲鄉親要疼惜自己的子弟，人親土親、情義相挺。

顏純左參選台南市長後援會總會長由國策顧問黃崑虎擔任，黃崑虎表示，從事民主運動30多年，從不曾為任何一位政治人物參選站台，唯獨此次為顏純左醫師參選台南市長挺身而出，和顏純左有很多互動機會，所以非常了解、欣賞顏純左做事務實、為人親切、熱情十足的台灣精神。

他說，一路看著顏純左為大台南合併努力的過程，因此除了自己擔任後援會總會長，胞弟黃崑獅也在六甲區後援會擔任總幹事，全家族都站出來力挺有解決市政問題能力、行事正派，是繼賴清德市長之後，台南最好的市長人選。

顏純左表示，與國策顧問黃崑虎討論未來將設立「農業博物館」，對嘉南平原有重大的意義；賴清德院長關於「遷都」的議題為首都減壓，是8月份自己提出「還都台南」的政策，未來總統府遷回台南市，台南市的各行各業發展將大有可為，是解決大台南所有問題最宏觀的政策。