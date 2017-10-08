豁出去挺柯文哲 蔡玉真：現在已成曾參殺人

名嘴蔡玉真表示，她中秋節時和柯P聊了5個小時，把這段期間所有的疑點弄清楚，讓她決定力挺柯文哲。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-10-08 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴蔡玉真昨（7日）在臉書上發表「挺柯文」，她表示柯文哲深陷說謊、中國同路人等百口莫辯的狀況，這就是3個月來媒體一直講曾參殺人，最後大家都相信曾參殺人了。但蔡玉真表示，她中秋節時和柯P聊了5個小時，把這段期間所有的疑點弄清楚，讓她決定跳脫藍綠力挺柯文哲。

蔡玉真說，第一點爭議就是世大運時，柯P會見中國代表團顧問黃文濤，但柯文哲當時是擔心中國隊在比賽中會有狀況，於是找黃文濤來了解狀況。黃當時表示假如獨派團體動作很明顯，就會立刻棄賽，柯文哲對此只有回應「儘量」，而沒有任何協調或承諾。

第二個爭議就是世大運時黑衣人抓人，蔡玉真指出，這並不是北市府的責任，因為黑衣人是國安和特勤人員，完全不是北市府可以指揮的，之前國安局的新聞稿，也還了柯文哲清白。

第三個爭議是，以副總統陳建仁不參加世大運閉幕式，來換取中國隊出席。蔡玉真說，柯文哲當時在和民進黨中央溝通時，問的是「閉幕式總統、副總統會來嗎？因為維安的層級會不一樣。」結果卻被名嘴說成是要求陳建仁別來，以換取中國隊出席的機會。

第四個爭議為世大運閉幕式英文稿只有1個「Taiwan」。蔡玉真說，柯文哲講的中文稿有11個台灣，英文版卻只有1個，對此柯P也坦承英文稿是文化局寫的，而且他完全沒看過，但只能概括承受。蔡玉真透露，其實現在北市府很多局處裡面，還是有很多馬郝的同路人存在。

蔡玉真說，講完這些爭議，她一定會被認為是在挺柯，但她實在看不慣外界的一些批評。例如柯爸柯媽與北市警局長陳嘉昌會面，只是陳嘉昌從附近的聚會過來打招呼，卻被說成太皇太后干政。蔡玉真感嘆，因為這篇文章，之後可能會和許多好友對立，但她實在不吐不快，決定豁出去講個清楚。

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