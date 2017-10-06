以外患罪處理共諜 國民黨連8次退回程委會

2017-10-06 12:26

〔記者曾韋禎／台北報導〕包括防範共諜的王定宇版「刑法部分條文修正草案」、「蒙藏委員會組織法」廢止案等，只要涉及意識形態與中國的議案，今均遭國民黨退回委員會。民進黨團表示，會在適當時機將應付委的議案表決付委。

民進黨團會議今原本決議，擬將王定宇版「刑法部分條文修正草案」、廢止「蒙藏委員會組織法」、行政院版「駐外機構組織通則部分條文修正草案」等3案表決付委。

王定宇版「刑法部分條文修正草案」係將「外患罪」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，且依國防部之定義，把「敵人」明訂為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，並未涉及兩國論，但能讓共諜均適用外患罪。「駐外機構組織通則部分條文修正草案」則是增設政務公使、政務副常任代表，以活化外交人才。

不過包括民進黨立委蘇巧慧提案的「憲法增修條文修正案」、取消采玉大勳章的林昶佐版「勳章條例部分條文修正草案」、由人民參與國幣設計的高志鵬版「中央銀行法第十五條條文修正草案」等，均遭國民黨團退回。原先預定要表決付委的三案，也未交付表決。

民進黨團總召柯建銘表示，因國民黨團嗆聲，若要表決的話就會逐案表決，儘管報告事項僅列40餘案，真要表決起來，今日的院會等於就泡湯了；黨團會在適當時機，讓應付委的議案，包括已遭復議的中選會人事案，一併付委。

他說，國民黨團對於「外國或敵人」有疑義，為此特別向國民黨團總召林德福解釋，這都是依據國防部的定義，是「敵人」而非「敵國」，請他們再思考一下。

至於修憲案。柯建銘表示，被退回的案子不只一件，等正式啟動修憲程序後，就會一併付委了。