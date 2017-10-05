開議不到2小時 桃市客家局長2度被議員轟出議場

桃市客家事務局長蔣絜安（左），先被市議員林正峰以耍大牌、不打招呼為由轟出議場，又被市議員劉茂群（右）以溝通不良為由二度被轟出。（記者魏瑾筠攝）

2017-10-05 11:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市文化局、客家事務局今天至市議會進行工作報告，客家局長蔣絜安先被市議員林正峰以她耍大牌、見面都不打招呼為由轟出議場，輪到市議員劉茂群質詢時，又因「客家局40名員工，有15個人調職」，劉不滿蔣絜安回「有人是高升」，認為她在辯解，又把她趕出去，破天荒的在開議未滿2小時，二度被轟出議場。

林正峰質詢先不指名的說，有位局長嬌生慣養、不把議員放在眼裡，見面都不會打招呼，根本就是「耍大牌」，也不想質詢她！隨後點名蔣絜安，並情緒激動的請她離開議場。

原先還在位子上看資料的蔣絜安，被點名後一臉錯愕的從位子站起，並試圖解釋，但林正峰不給回應機會，直請她先出議場，隨後議長邱奕勝說，反正林正峰也不會質詢妳，「就先出去」，蔣絜安才頭也不回的離開，待林正峰質詢結束，才被請進議場，全程在外大約9分鐘。

在後面質詢的市議員陳志謀質詢指出，市長鄭文燦日前才發聲明表示，局處首長只需備詢，無需配合演出，告訴蔣絜安「有做事給人看就好、對良心有交代」，不能隨便被趕出去，「要維持市長尊嚴。」

由於有議員對蔣絜安被趕出議場，表達不滿，因此議長邱奕勝也暫停時間，說明議員「有權可要求列席的主管要不要進入議事堂，接受質詢」，若議員有做其他超過個人職權的行為，主席會做適當修正，並說：「局長和議員見面三分情，以和為貴。」

不料，才講完沒多久，接著質詢的劉茂群，也先抨擊蔣絜安不會跟她打招呼，再問蔣絜安「為什麼客家局40名員工，有15個人調動」，被回以「有人是高升」，劉茂群再激動回「也有人降職」，以溝通不合為由，再把蔣絜安轟出議場。

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