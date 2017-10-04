防退伍官兵歸化中國籍又領18％ 國防部修法設限

退伍軍公教人員，如轉換國籍為中國人，一律不能享有我國18％優惠存款等優待。圖為海軍預演。（資料照，記者張忠義攝）

2017-10-04 14:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部日前修改「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法」，明定如旅居在含香港、澳門地區的退伍軍人，可透過在台灣的親友代辦、書面通訊辦理，如在中國旅遊或暫居者，須自行返台辦理續存，否則不予發放。

事實上，退伍軍公教人員，如轉換國籍為中國人，一律不能享有我國18％優惠存款等優待，但「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法」修正前，未在國內的退伍軍人，仍可透過親友代辦、書面通訊辦理等巧門，續存18％優惠。

國防部在修法說明指出，由於海基會驗證之授權委託書，未包含退休公務人員行蹤查證，也無法證明其身分，是否已轉換為中國人民，為避免衍生退休公務人員到中國，並於中國設有戶籍，或領用該國護照，而轉換身分為中國人民，致依規定不得繼續辦理優惠存款者，仍委託在台親友辦理優存續存手續情事。

因此，國防部解釋，參照銓敘部2004年5月10日函釋規定，排除赴中國退休人員得委託親友辦理適用，也就是說，當事人須親自返國辦理，藉此辨識其國籍與身分等。