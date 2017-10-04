美智庫學者新書揭露 中國擬訂2020年攻台計劃

2017-10-04 03:45

〔駐美特派員曹郁芬／華府2日報導〕美國智庫「2049計劃室」研究員易思安在新書中揭露，中國已擬訂一份2020年攻台的秘密計劃，打算對台發動大規模的飛彈攻擊，並配合海空封鎖與兩棲登陸作戰。

曾在政大就讀的易思安今天推出逾400頁的「中國侵略威脅」（The Chinese Invasion Threat）新書，探討中國武力犯台威脅、台灣的防禦與美國的戰略。

他說，1949年後，台海就是一邊一國：中華民國與中華人民共和國。許多觀察家相信，只要台灣不宣布法理台獨就能維持現狀。但當結構不穩定，政治問題棘手難解時，不管華府或台灣做什麼，兩岸的暴力衝突還是有可能發生，就像一個最終抵不住壓力而崩潰的水壩。美國應專注在創新的想法以反映台灣目前是一個自由的主權國家的事實。

易思安並在書中自爆他2010年回美在海軍研析中心工作。他有一次在美中軍事交流的晚宴中做翻譯，同桌的美國每軍軍官為了化解冷場，表示他於911恐攻時正在國防部，失去了朋友，美中兩軍至少可以同意恐怖主義是雙方共同的威脅。結果在坐一位中方將領說，美國在911受到的恐攻是介入別人內部事務的後果，罪有應得。易思安說，他震驚得啞口無言，從此改變了他對美中關係的看法。

他說，1979年後，最能展現台灣國際政治正當性的是對美軍售，但美台關係繼續過重地倚賴軍售是不智的。美國總統和高級顧問應經常性地透過見面或電話交流，台灣應被邀請參加海事會議或談判主權爭議的活動。

美國的二星以上的軍事將領應經常性地訪問台灣，以便在危機發生時提供白宮接地氣的軍事評估。他主張，美台應進行軍艦互訪，雙邊軍事演習以及國防工業的合作，讓美台的軍事能力可以在人道援助與救災、反恐和和反網路作戰方面合作。

他表示，除非美國重新評估政策並將台灣納入其戰略，否則長期而言很難維持對中華人民共和國的優勢；除非得到美國支持，台灣也無法確保其安全。美中建立政府對政府的關係應是長程目標。

易思安說，從中方的著作來看，台灣發展的反擊能力似乎已對解放軍的軍事計劃造成衝擊。台灣不但不應減少從台海對岸攻擊中國的能力，還應擴充長程、可移動式飛彈，戰機、火砲與無人機的數量，並將存活率最高的武器部署在離中國最近的地方。

其次，台灣的強固計劃，特別是在金馬與澎湖明顯增加了解放軍作戰計劃的複雜性；第三，台灣的電戰能力非常重要。

他批評，中國以征服台灣為主要戰略目標，最終藉此稱霸東亞和西太平洋，美國領導人在這方面作為卻很有限。如果趨勢不變，可能星火就能燎原。美中在稱霸太平洋方面將進行一場長期並緊張的戰略競賽。